Rhein-Neckar. (RNZ) Für eine Stunde dunkel bleiben am kommenden Samstag, 24. März, ab 20.30 Uhr Sehenswürdigkeiten und öffentliche Gebäude in 38 Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis. Wie im vergangenen Jahr hat der Landkreis seine Kommunen dazu aufgerufen, sich wieder an der weltweiten Aktion "Earth Hour" zu beteiligen. Dabei wird an vielen tausend Orten die Beleuchtung in bekannten Bauwerken für den Klimaschutz ausgeschaltet.

Die Liste der "dunklen" Wahrzeichen im Kreis ist lang. Licht aus heißt es zum Beispiel in der Schriesheimer Strahlenburg, der Burg Steinsberg in Sinsheim, in den Schlössern in Edingen-Neckarhausen, Schwetzingen und Ilvesheim sowie in den Wassertürmen in Hockenheim, Eppelheim, Plankstadt und Ladenburg. Auch zahlreiche Stadttürme wie in Eberbach, Schwimmbäder - unter anderem in Walldorf - oder Gemeindezentren wie in Mühlhausen bleiben eine Stunde lang dunkel.

Die Elsenzgemeinden - Bammental, Epfenbach, Eschelbronn, Gaiberg, Gauangelloch (Leimen), Lobbach, Mauer, Meckesheim, Neidenstein, Spechbach, Wiesenbach, Zuzenhausen und Neckargemünd - setzen geschlossen ein Zeichen und knipsen ihre Straßenbeleuchtung aus. In vielen Kirchen, Rathäusern, Schulen und Sporthallen im Kreis wird es ebenfalls finster - unter anderem in Angelbachtal, Bammental, Heddesbach, Heiligkreuzsteinach, Helmstadt-Bargen, Hirschberg, Laudenbach, Leimen, Malsch, Rauenberg, Schönbrunn, Spechbach, St. Leon-Rot, Waibstadt, Wilhelmsfeld und Zuzenhausen.

Auch Einzelhändler, zum Beispiel in Wiesloch, machen mit und verzichten während der "Earth Hour" auf Schaufensterbeleuchtungen oder Leuchtreklamen. Weitere Aktionen sind in Gaiberg (Candle-Light-Lesungen), Wiesenbach (Nachtwanderung) oder Neckargemünd (Unplugged-Konzert) geplant. Der Rhein-Neckar-Kreis selbst schaltet die Außenbeleuchtung des Landratsamts in Heidelberg und des AVR-Gebäudes in Sinsheim ab.