Von Volker Knopf

Karlsruhe. Ein Klima wie in Norditalien in den Sechzigern, dazu Pflanzen, die bislang nur weiter im Süden wuchsen, und mehr Tropentage als früher: Das Wetter ändert sich langfristig. Auch in der Region. Dennoch sei dieser Sommer nicht mit dem Jahr 2003 vergleichbar, sagt Meteorologe Michael Dittmer und kündigt schon die nächste Hitzewelle an.

Herr Dittmer, ist dieser Sommer wirklich so außergewöhnlich?

Definitiv. Schon seit April haben wir eine konstante Hochdrucklage, gepaart mit einem enormen Niederschlagsdefizit.

Ist dieser Sommer vergleichbar mit dem "Jahrhundertsommer" 2003?

Nicht ganz. Damals hatten wir Spitzenwerte von 40 Grad. Das werden wir dieses Jahr nicht ganz erreichen. Zudem gab es 2003 nicht diese intensive Trockenheit. Es gab damals immer wieder Niederschlag.

Wie entwickelte sich das Wetter in der Region in den vergangenen Jahrzehnten?

Wir haben mittlerweile hier in Baden ein Klima wie im Norditalien der 1960er Jahre. Das ist vergleichbar wie in Bologna oder Parma zu jener Zeit. Wir haben konstante Hitzetage, was sich auch auf die Pflanzenwelt auswirkt. Mittlerweile können die Landwirte hier in der Region Pflanzen kultivieren, die normalerweise weiter südlich gedeihen.

Nehmen die Wetterextreme auch bei uns in der Region zu?

Ja. Das gilt für alle Phänomene wie Trockenheit, Niederschlag und die Temperaturen. Das können wir seit den 1970er Jahren feststellen. Hier in der Region gab es früher immer schon mal Temperaturen um die 30 Grad im Sommer. Aber Temperaturen von 35, 36 Grad waren bislang die absolute Ausnahme. Wir haben inzwischen deutlich mehr Tropentage als früher.

Warum zählt speziell das Rheintal zu den heißesten Regionen Deutschlands?

Das liegt zum einen natürlich daran, dass die Region geografisch weit südlich und relativ tief liegt. Hinzu kommt, dass die Luft von Spanien oder Frankreich durch die burgundische Pforte ins Rheintal zwischen Vogesen und Schwarzwald hoch getrieben wird.

Wie wird das Wetter die nächsten Tagen in der Region?

Bis Mittwoch und Donnerstag bleibt es sehr heiß, dann kommt ein Abriss. Danach beginnt eine neue Hitzewelle, aber nicht ganz so heftig wie aktuell, sondern eher um die 30 Grad.