Von Maria Stumpf

Heidelberg/Rhein-Neckar. Das Geschäft lief anders als geplant: Wegen des Verdachts von Drogenhandel in nicht geringer Menge müssen sich seit Montag vier Männer im Alter von 47 bis 59 Jahren vor dem Landgericht Heidelberg verantworten. Laut Anklageschrift sollen sie geplant haben, rund fünf Kilo Kokain aus den Niederlanden in den Rhein-Neckar-Kreis zu schmuggeln, um die Drogen zum Kilopreis von 33.000 Euro zu verkaufen. Bei der geplanten Übergabe Ende Februar schnappte die Falle zu: Der potenzielle Käufer war eine Vertrauensperson (VP) der Polizei.

Der Parkplatz eines Möbelhauses, eine Bäckerei-Filiale, ein Gewerbebetrieb in Walldorf und ein Restaurant in Rauenberg waren, so heißt es in der Anklageschrift, die Schauplätze für mehrere Treffen vor der eigentlichen Drogenübergabe. Der Tatzeitraum liege zwischen dem 19. Januar 2017 bis zur Festnahme am 27. Februar diesen Jahres. Die Männer stammen aus den Niederlanden und südosteuropäischen Ländern. Die Vertrauensperson soll schon vergangenes Jahr speziell vom Landeskriminalamt angeworben worden sein, um den Kontakt zu den mutmaßlichen Tätern in Walldorf und eventuellen Verbindungsleuten im Drogenhandel herzustellen.

Das habe sich schwierig gestaltet, so der Polizist, der zum Prozessauftakt als erster Zeuge vernommen wurde und über die Aussagen der VP berichtete. Der Verdacht, dass es rund um ein Lokal in Walldorf einen Kokain-Absatzmarkt gebe, sei im November aufgekommen. Die Verteidigung eines Angeklagten hinterfragte intensiv den Einsatz der VP. Deren Identität sei während der gesamten Hauptverhandlung und in den Akten nicht benannt.

Insgesamt sind vier Verhandlungstage vor dem Landgericht unter dem Vorsitz von Richter Christian Mühlhoff terminiert. Am ersten Verhandlungstag räumten zwei der Angeklagten über Erklärungen ihrer Anwälte den Tatvorwurf pauschal ein, die beiden anderen machten trotz der Festnahme in flagranti lediglich Angaben zur Person oder schwiegen.

Die vier Männer, in Fußfesseln in den Verhandlungssaal geführt, verfolgten die Verhandlung aufmerksam und verhielten sich neutral. Sie sitzen seit ihrer Festnahme in verschiedenen Justizvollzugsanstalten des Landes Baden-Württemberg in Untersuchungshaft.

Der Prozess wird am Freitag, 1. September, um 8.30 Uhr fortgesetzt. Sieben Polizisten sind als Zeugen geladen.