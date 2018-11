Rhein-Neckar. (kaz) Wie wichtig ehrenamtliches Engagement ist, wird oftmals erst in Ausnahmesituationen deutlich. Ein Beispiel dafür ist die Flüchtlingswelle 2015 - während dieser Zeit packten unzählige Freiwillige in den Städten und Gemeinden der Region tatkräftig mit an. Da freiwillige Helfer in vielen Situationen gebraucht werden, hat der DRK-Kreisverband Mannheim nun die Freiwilligendatenbank "Metropolhelfer" ins Leben gerufen.

Sie richtet sich an alle Menschen ab 16 Jahren, die sich flexibel engagieren möchten, ohne dabei DRK-Mitglied zu werden. Sowohl im Katastrophenfall als auch im Alltag bei der Unterstützung von Blutspenden, bei Integrationsangeboten für Flüchtlinge, bei Seniorennachmittagen und vielem mehr können die Metropolhelfer aktiv werden.

"Mit den Metropolhelfern beschreiten wir neue Wege", sagt Frank Berner, Präsident des DRK-Kreisverbands Mannheim. "Flexibilität ist heutzutage auch im Ehrenamt ein wichtiger Faktor. Die Metropolhelfer ermöglichen flexibles, projektbezogenes Engagement. Jeder, der mithelfen will, findet hier etwas Passendes für sich. Gleichzeitig sind die Metropolhelfer eine Unterstützung unserer ehrenamtlichen DRK-Mitglieder und können im Katastrophenfall schnell über die Datenbank alarmiert werden."

Darin sieht auch Saskia Bachner, Ehrenamtskoordinatorin beim DRK-Kreisverband Mannheim, einen großen Vorteil. Sie erinnert sich daran, dass beispielsweise die Koordination der vielen freiwilligen Helfer in der Bedarfserstaufnahmestelle Benjamin Franklin Village in Mannheim zu Beginn nur schwer händelbar war: "Es haben sich so viele Helfer bei uns gemeldet, dass wir gar nicht hinterhergekommen sind."

Gleichzeitig habe die überwältigende Resonanz gezeigt, wie groß die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung sei. Es fehle oft nicht am Willen, sich ehrenamtlich zu engagieren, sondern an flexiblen Angeboten. "Hier setzen die ,Metropolhelfer’ an und bilden eine Brücke zwischen klassischem und projektbezogenem Ehrenamt", erläutert Bachner. Um "Metropolhelfer" zu werden, sind lediglich eine E-Mail-Adresse, ein Handy mit deutscher SIM-Karte und die Registrierung unter www.Metropolhelfer.de erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Alle Freiwilligen sind während ihrer Tätigkeit über das Rote Kreuz sowohl haftpflicht- als auch unfallversichert. Nach der Registrierung können die Helfer sich über einen eigenen Login individuell für kommende Veranstaltungen anmelden. Eine Einführung erhalten sie direkt vor Ort von den DRK-Leitungs- und Führungskräften. Für alle weiteren Fragen und Anliegen steht die Ehrenamtskoordinatorin Saskia Bachner zur Verfügung. Wer keine Zeit oder Lust mehr hat, "Metropolhelfer" zu sein, kann seine Daten jederzeit löschen.

Die "Metropolhelfer"-Datenbank basiert auf einem EDV-System des Österreichischen Roten Kreuzes, das bereits für Einsätze im Katastrophenschutz verwendet wird. Dieses wurde auf den DRK-Kreisverband Mannheim angepasst und um die Funktion der flexiblen ehrenamtlichen Mithilfe bei Rotkreuz-Veranstaltungen erweitert.

Info: Ehrenamtskoordinatorin Saskia Bachner ist telefonisch unter der Nummer 0621/32.181.36 zu erreichen, per Mail unter Ehrenamt@DRK-Mannheim.de.