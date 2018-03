Am Marktplatz vor der evangelischen Kirche in Hockenheim stand ein Fahrzeug der Abfallwirtschaft bereit, um den Müll aufzuladen. Foto: Lenhardt

Hockenheim. (stek) Das hat sich gelohnt. Etwa 100 Freiwillige waren für zwei Stunden bewaffnet mit Handschuhen, Müllbeuteln und Greifzangen in der Rennstadt unterwegs, und am Ende waren die Ladeflächen von sieben Kleinlastern mit über 100 großen Müllsäcken voll. "Der achte Dreck-weg-Tag war damit ziemlich erfolgreicher Tag", zog Matthias Degen von der Stadtverwaltung Bilanz. Nur sei dieser Erfolg nicht wirklich nachhaltig, bedauerte er. Denn viele Menschen würden weiterhin ihren Müll achtlos wegwerfen und der Umwelt damit eine ziemliche Hypothek aufladen.

Eine Sicht, die die sechsjährige Lisa zu teilen scheint. Mit ihren Eltern Monika und Steffen Christ und der Oma Helga Christ war Lisa bereits zum dritten Mal im Einsatz und sammelte Müll wie eine Große. Für ihre Tochter, das betonten die Eltern, ist das Müllsammeln zu einer wichtigen Angelegenheit geworden. Müll sammeln ist die offensichtlichste Art Umwelt zu schützen, und sie sensibilisiert für die Belange der Natur - ein Aspekt des Dreck-weg-Tages, der Degen wichtig ist. Auch die zwölfjährige Chayenne von der Freiwilligen Feuerwehr erklärte, dass das Müllsammeln nicht nur aus ästhetischer Sicht, sondern für die Natur selbst wichtig sei.

Die drei Freundinnen Viktoria Lhotsky (13), Zoe Baumann (12) und Emily Schulz (13) vom Gauß-Gymnasium, alle drei das erste Mal dabei, zeigten sich von der Müllmenge überrascht. Was man dagegen tun kann, wissen die Mädchen zwar auch nicht, aber: "Es ist ein Unding seinen Müll einfach da, wo man gerade ist, fallen zu lassen", machten sie ihren Standpunkt klar.

Die Hockenheimer Müllsammler wurden in allen fünf Bereichen, der Innenstadt, dem Bereich Bahnhof bis zum Aldi-Markt, dem Gewerbegebiet mit Talhausstraße und Industriestraße sowie Hockenheim Süd, fündig. Sie sammelten hauptsächlich Plastik in jeder Form, Flaschen, Papier und viele Zigarettenstummel. Letzteres ist übrigens weit mehr als nur ein kleines ästhetisches Problem. Mit dem Filter einer Zigarette geraten hunderte chemische Stoffe, wie Nikotin, Arsen und diverse Schwermetalle, in die Umwelt und entfalten ihre zerstörerische Wirkung. Laut Wissenschaftler der San Diego State University, tötet schon ein Zigarettenstummel pro Liter Wasser jeden Fisch, der in diesem Wasser schwimmt. Ähnlich schwerwiegend ist der Plastikmüll, der mittlerweile überall zu finden ist. Laut einer aktuellen Untersuchung der Umweltämter der Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen sind sämtliche Flüsse in West- und Süddeutschland mit Mikroplastik verschmutzt.

Das Umweltproblem Müll wird größer, und der Dreck-weg-Tag ist über das Sammeln hinaus eine gute Gelegenheit darauf hinzuweisen. Die sechsjährige Lisa und der siebenjährigen Patrick wünschten sich jedenfalls gerade von den Erwachsenen etwas mehr Achtsamkeit.