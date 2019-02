Dossenheim/Heidelberg. (mün/cm/rie) Die Bewohner von Heidelberg und Dossenheim werden aktuell eindringlich vor dem Verzehr des Leitungswassers gewarnt. Es soll eine Verunreinigung des Trinkwassers geben. Am Donnerstagfrüh hatte es zuerst eine Warnung für Dossenheim gegeben. Dann wurde der Trinkwasseralarm um 11 Uhr auch auf Heidelberg ausgeweitet. Ein Sprecher der Heidelberger Stadtverwaltung betonte, dass der Verzehr des Trinkwassers im gesamten Stadtgebiet vorsorglich untersagt wurde. Auch abgekochtes Leitungswasser soll nicht verzehrt werden. Auch Hände waschen oder duschen sollte man nicht. Lediglich die Toilettenspülung kann betätigt werden.

Die Ursache der „Trinkwasser-Verunreinigung“, wie der Vorfall auf den Warn-Apps Nina und Katwarn genannt wurde, ist noch völlig unklar. Die betroffene Quelle ist wohl der Wasserbehälter im Entensee im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim. „Die Untersuchungen laufen, ob auch weitere Quellen betroffen sind“, sagt Heidelbergs Stadtsprecher Achim Fischer.

In vielen Geschäften in Heidelberg ist der Vorrat an Wasser komplett verkauft. Foto: privat

Bemerkt wurde die Verunreinigung gegen 8.30 Uhr von Bürgern in Dossenheim. Das Wasser, das dort aus den Leitungen kommt, ist leicht bläulich. „Das sieht man aber nur in größeren Gefäßen“, sagt Thomas Schiller von der Gemeindeverwaltung. Die Substanz, die für diese Blaufärbung verantwortlich ist, wurde noch nicht identifiziert. Heidelbergs Stadtsprecher Fischer sagt: „Die Analyse läuft auf Hochtouren.“ Aktuell seien sämtliche Werte der Trinkwasserverordnung eingehalten.

In der Heidelberger Feuerwache wurde ein Krisenstab eingerichtet. Dort beraten das Gesundheitsamt, die Stadtwerke und die Feuerwehr laufend die Situation. Aktuell fährt die Feuerwehr außerdem durch Heidelberg und Dossenheim und warnt die Bevölkerung per Lautsprecher, kein Leitungswasser zu nutzen. Die Gemeinde Dossenheim hat für Bewohner eine Hotline eingerichtet, die unter 06221/865111 zu erreichen ist.

Tanklastwagen für Dossenheim angefordert

Die Gemeinde hat drei große Tanklastwagen aus dem Raum Bruchsal geordert. Diese werden derzeit befällt und sollen gegen 18 Uhr in Dossenheim eintreffen. Die Wagen werden an der Schauenburghalle in der Gerhart-Hauptmann-Straße, an der Ecke von Gassenweg und Schriesheimer Straße sowie auf dem Rathausplatz aufgestellt.

Derzeit sind Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung unterwegs und hängen an die Haustüren Flugblätter, auf denen vor der Trinkwasserverunreinigung gewarnt wird.

In der Grundschule und den Kindergärten wurden Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Teilweise wurde Essen nicht ausgegeben und es wurden Wasservorräte gekauft. In den Märkten gehen die Vorräte allmählich zur Neige.

Viele Supermärkte haben kein Wasser mehr

Die Warnmeldungen führen dazu, dass zahlreiche Einrichtungen schließen müssen: Das Hallenbad im Darmstädter Hof-Centrum in der Heidelberger Altstadt hat seine Gäste weggeschickt und die Pforten geschlossen, ebenso die Zentralmensa im Neuenheimer Feld geschlossen. Die Restaurants und Cafés können ihr Geschirr nicht mehr spülen und keinen Kaffee oder Tee anbieten.

Es wird empfohlen, vorerst abgefülltes Wasser zu kaufen. Allerdings neigen sich die Wasservorräte in einigen Läden schon dem Ende, da viele Bürger sich jetzt damit eindecken.

Im „Penny“ in der Altstadt gibt es schon seit 13.15 Uhr kein Mineralwasser und keine 1,5-Liter-Flaschen Apfelsaft mehr. Trotzdem bilden sich vor der Kasse langen Schlangen, einige kaufen inzwischen Orangensaft ein. Trotzdem bleiben die Kunden gut gelaunt. „Ich habe zum ersten Mal am Marktplatz gemerkt, dass etwas nicht stimmt“, sagt ein Student. Am dortigen Supermarkt seien die Leute bis auf die Straße gestanden. „Das ist schon krass, das mit dem Wasser“, lacht er und geht weiter.

Ein ähnliches Bild zeigt sich im Supermarkt Rüdinger in der Hauptstraße. Auch dort versuchen Kunden noch Trinkwasser zu ergattern. Doch um 13.30 Uhr sind nur noch vereinzelte Sechser-Träger da. Sie werden nicht für alle in der langen Schlange reichen.

Cafés verkaufen Wasser flaschenweise

Auch in vielen Cafés hat sich die Nachricht längst rumgesprochen. „Wir geben Getränke nur noch in Flaschen aus“, sagt ein Mitarbeiter des Café Extrablatt am Anatomiegarten. Die Kaffeemaschinen seien bis auf Weiteres stillgelegt. So eng sehen es allerdings nicht alle Gastronomen. Während die Feuerwehr mit Lautsprechern durch die Hauptstraße fährt und die Bevölkerung warnt, werden hier und da noch Cappuccino und Co ausgeschenkt. Die Universität Heidelberg hat als größter Arbeitgeber in der Stadt die Beschäftigten mit zwei Rundmails gewarnt, wie Rektor Bernhard Eitel berichtet. Er war gerade mit einem Gast im Café Schafheutle, hat dort aber nur einen frisch gepressten Orangensaft getrunken. Besonders betroffen an der Universität die Labore, dort könnten sogar Augennotduschen kontaminiert sein, weshalb der Betrieb aus Sicherheitsgründen nur eingeschränkt möglich ist.

Wasser im Uniklinikum abgestellt

In der Heidelberger Universitätsklinik wurde am Nachmittag das Wasser abgestellt. Sämtliche Operationen wurden vorerst abgesagt. Selbst die Toilettenspülungen sollen derzeit nicht mehr funktionieren. Auch die Essenszubereitung wurde eingestellt. Am Nachmittag sollen die Operationen dann stattfinden. Die Reinigung soll dann über gekauftes Trinkwasser aus Flaschen stattfinden.

Auch die Universität hat eine Warnung für alle Bereiche der Universität herausgegeben, kein Trinkwasser mehr zu verwenden. Für die Laboratorien der Universität und des Universitätsklinikums gelte: "Körper- und Augennotduschen können ebenfalls betroffen sein. Bitte prüfen Sie an einer Augennotdusche, ob diese noch Wasser liefert. Falls nicht, muss der gesamte Laborbetrieb eingestellt werden. Brunnenwasser (Brauchwasser), das in vielen Laboratorien anstelle von Trinkwasser verlegt ist, steht nach wie vor zur Verfügung. Falls die Notduschen brauchwasserversorgt sind, kann der Laborbetrieb aufrecht erhalten werden."

Andere Gemeinden geben Entwarnung

Das Wasser in Heidelbergs Nachbarstadt Eppelheims sei "zurzeit" nicht verunreinigt, heißt es am Nachmittag aus dem dortigen Rathaus. Das Wörtchen "zurzeit" spielt insofern eine Rolle, da auch Eppelheim sein Leitungswasser von den Heidelberger Stadtwerken bezieht. „Vorsorglich und ohne konkrete Gefahrsituation“, so die Meldung der Eppelheimer Verwaltung weiter, sei das Gisela-Mierke-Hallenbad geschlossen worden. Auch wurde die Essenausgabe an den Schulen gestoppt, da die Gerichte in Heidelberg zubereitet wurden. Für die Eppelheimer wurde ein Infotelefon eingerichtet: 06221/ 794121 oder 06221/ 794125.

Die für Leimen, Walldorf und Sandhausen zuständige Wasserversorgung Hardtgruppe gibt für das Stadtgebiet Leimen ebenso wie für die anderen Verbandsgemeinden Entwarnung, hieß es aus dem Leimener Rathaus. Das Leimener Netz sei von der Verunreinigung nicht betroffen, das Wasser könne ohne Gefährdung genutzt werden. Die Hardtgruppe werde die Entwicklung verfolgen, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.

Die Trinkwasserversorgung in Mannheim ist davon nach aktuellem Stand nicht beeinträchtigt, da es keinerlei Anbindung zu dem betroffenen Wasserwerk in Heidelberg gibt. Das teilt die MVV mit.

Update: 7. Februar 2019, 14.30 Uhr