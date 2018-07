Herxheim am Berg. (lrs) Nach relativierenden Aussagen über Adolf Hitler und das NS-Regime droht dem Bürgermeister der pfälzischen Gemeinde Herxheim am Berg, Ronald Becker (Freie Wähler), der Parteiausschluss. In einem Bericht des ARD-Magazins "Kontraste" über eine Glocke von 1934 mit Hakenkreuz-Emblem und Hitler-Spruch im Herxheimer Kirchturm hatte Becker gesagt, man sei stolz, eine Glocke mit dieser Inschrift zu haben, es sei die einzige in Rheinland-Pfalz. Auf der Glocke steht: "Alles fuer’s Vaterland Adolf Hitler".

Der Bürgermeister hatte außerdem gesagt, mit Hitlers Namen würden "immer gleich die Judenverfolgung und die Kriegszeiten" verbunden. "Wenn man über solche Sachen berichtet, soll man umfangreich berichten", so Becker. "Dass man sagt, das waren die Gräueltaten, und das waren auch Sachen, die er in die Wege geleitet hat und die wir heute noch benutzen."

Im Landesvorstand sei man entsetzt über die Äußerungen, sagte der Vizevorsitzende der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz, Manfred Petry. Diese Verklärung von Verbrechen des Naziregimes sei "hanebüchen". Eine solche Meinung könne man auf keinen Fall dulden.