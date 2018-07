Trigema-Chef Wolfgang Grupp trug sich in das Goldene Buch der Gemeinde Oftersheim ein. Darüber freuten sich Bürgermeister Jens Geiß (r.) und FDP-Kreisvorsitzender Alexander Kohl. Foto: Lenhardt

Oftersheim/Rhein-Neckar. In 28 Minuten vom Firmensitz im schwäbischen Burladingen nach Oftersheim. "Trigema"-Chef Wolfgang Grupp ist nicht nur (mit dem Hubschrauber) schnell. Er ist auch jemand, dem die Leute zuhören, weil er was zu sagen hat. Sein Wort hat Gewicht, wie er in zahlreichen TV-Talkrunden bewiesen hat.

Jetzt war der 76-jährige Textilunternehmer auf Einladung des FDP-Kreisvorsitzenden und Kandidaten der Freien Demokraten zur Europawahl, Alexander Kohl, im Oftersheimer "Rose-Saal" Gesprächspartner der Landtagsabgeordneten Gabriele Reich-Gutjahr und des FDP- Bundestagsabgeordneten Jens Brandenburg. Aktuelles Thema des Podiums: "Flüchtlinge in Arbeit".

"Trigema" weist für 2017 einen Jahresumsatz von 100,5 Millionen Euro aus und beschäftigt 1200 Menschen. "Darunter sind aktuell 36 Flüchtlinge", erklärt Grupp stolz. Gut und diszipliniert arbeitende Leute, die schon in ihren Heimatländern Syrien, Afghanistan und Pakistan genäht hätten, "von denen aber ein Teil von Abschiebung bedroht ist". Grupp kommt schnell auf den Punkt.

Weil letztlich die Politik entscheidet, wer das Recht hat, hierzubleiben, würde er der Politik deshalb gerne ein Angebot unterbreiten, um zu verhindern, dass gut arbeitende und leistungsbereite Flüchtlinge kurzfristig wieder abgeschoben werden können.

Seine Idee: Er möchte den Asylbewerbern für ein oder zwei Jahre "oder auch länger" den Arbeitsplatz garantieren und außerdem die persönliche Haftung und Verantwortung für sie übernehmen. Und ihnen damit ein regelmäßiges festes Einkommen sichern, sodass diese Menschen dem Sozialstaat nicht zur Last fallen.

Dass dahinter auch ein gewisser Egoismus steckt, verhehlt Grupp nicht. Einerseits habe man die moralische Verpflichtung, Flüchtlingen, deren Leben bedroht ist, zu helfen. Auf der anderen Seite aber das Problem, keine einheimischen Nachwuchskräfte, "die handwerklich was drauf haben und auch bereit sind, Gummistiefel und den Blaumann anzuziehen", für die Produktion in den Bereichen Nähen, Färben und Stricken zu bekommen.

In einer von inzwischen rund 100 Unternehmern aus Baden-Württemberg getragenen Initiative fordert Grupp deshalb von Innenminister Thomas Strobl, dass gut integrierte Flüchtlinge, die bei ihnen beschäftigt sind, nicht abgeschoben, sondern aus dem Asylverfahren herausgenommen werden und ein Bleiberecht erhalten.

Denn: Auch die Firmen stehen durch die Abschiebepraxis und damit verbundene Unklarheiten für die betroffenen geflüchteten Menschen vor großen Herausforderungen. Wie Grupp haben auch sie die Flüchtlinge nicht nur eingestellt, sondern sie auch beim Spracherwerb, bei der Wohnungssuche und bei Behördengängen unterstützt. Auf der anderen Seite tragen sie aber auch das Risiko, die neuen Mitarbeiter kurzfristig wieder zu verlieren.

Wenn ein Asylantrag abgelehnt wird, besteht zwar die Möglichkeit, dass der Betroffene eine Duldung mit Arbeitsmöglichkeit bekommt. Dennoch ist er jederzeit ausreisepflichtig. Im Klartext: Ihm droht jederzeit die Abschiebung. Warum eine dauerhafte Beschäftigung auch mit Blick auf die langen Aufenthaltszeiten in Deutschland nicht zugelassen wird, wenn der Betreffende hierdurch seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten kann und sich gut integriert hat, ist Grupp unverständlich.

Kohl, Reich-Gutjahr und Brandenburg verwiesen darauf, dass die Liberalen schon lange ein Einwanderungsgesetz fordern und auf die "Drei-plus-Zwei- Regel" pochen. Diese sieht vor, dass es während der dreijährigen Ausbildung und zweier Arbeitsjahre im Betrieb keine Abschiebung geben soll.

Deutschland brauche Fachkräfte, die auf einem "sauberen Weg" in die Bundesrepublik kommen, der den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Niemand dürfe durch Schlupflöcher oder Hintertürchen ins Land kommen, so die Politikerriege. Auf keinen Fall wolle man eine "Sogwirkung" erzeugen, sondern "für diejenigen, die schon hier sind, Sicherheit erzeugen". Innenminister Strobl zeige sich mittlerweile gesprächsbereit.

Unternehmer könnten für eine gewisse Zeit eine Garantie für einen Arbeitsplatz aussprechen, der Staat würde im Gegenzug bis dahin die Abschiebung aussetzen. "Wenn wir dadurch unsere Wirtschaftskraft stärken können und auch die Flüchtlinge Vorteile haben, wäre es fatal, wenn die Politik keine Lösung findet", sagte Grupp.

Wenn jemand die ihm gewährte Gastfreundschaft vorsätzlich missbrauche, der habe auch sein Asyl- oder Bleiberecht verwirkt, redete Grupp auch hier Klartext. Was durch juristische Dummheiten angerichtet werde, verstehe niemand mehr. Mit Susanne Nett-Leiberich und dem seit zwei Jahren eine Ausbildung zum Koch absolvierenden Alagie Camara (20) aus Gambia nahmen schließlich auch zwei Menschen auf dem Podium Platz, die ihre nicht immer einfachen Erfahrungen mit den Gesetzen von der Ausbildungsduldung bis hin zur Identitätsfeststellung schilderten.

Seine einzige Chance auf ein Bleibe-recht sei die Ausbildung in einem Mangelberuf, machte Camaras "Ziehmutter" Nett-Leiberich deutlich. Obwohl es ein dickes Knäuel zu entwirren galt, glaube sie an den funktionierenden Rechtsstaat.

Einhelliges Fazit von Grupp und der Politikerriege angesichts noch vieler offener Baustellen: Flüchtlinge seien ein Teil der Menschen, die Deutschland dringend brauche. Berlin müsse "endlich in die Pötte kommen" und Gesetze aktuellen Veränderungen anpassen. "Wenn wir hier den Anschluss verpassen, ist unser Land gefährdet", betonte Grupp.