Schwetzingen. (sha) Manche Gauner schrecken nicht einmal davor zurück, auf ihren "Beutezügen" in Begleitung von Kindern zu erscheinen, wie ein aktueller Fall in Schwetzingen zeigt. So klingelte am Samstag ein Pärchen mit Kind an der Tür eines älteren Ehepaares im Hardtwaldring und bat um eine Spende.

Im Verlauf des Gesprächs, berichtet die Polizei, hätten sich die Unbekannten dann immer weiter in die Wohnung hineingedrückt, als plötzlich der kleine Junge zu schreien angefangen habe. Die Senioren hatten ein Einsehen, in der Küche erhielt die unbekannte Frau etwas zu Essen für das Kind. Als dann die Bewohnerin aus dem Schlafzimmer zusätzlich ein paar Euro-Münzen holen wollte, hielt sich dort bereits der unbekannte Mann auf. Das spätere Opfer war zwar verwundert, hakte aber nicht nach.

Das Pärchen bekam schließlich zehn Euro und verließ anschließend die Wohnung. Später stellten die Senioren dann das Fehlen eines Umschlags mit mehreren Hundert Euro Bargeld fest, der sich in einer Kommode im Schlafzimmer befunden hatte. Sie beschrieben die Unbekannten wie folgt: Mann: Circa 40 Jahre alt, mittelblondes bis hellbraunes, kurzes Haar, 1,85 Meter groß, korpulent, sportliche Kleidung. Frau: Circa 35 bis 38 Jahre alt, 1,60 Meter groß, schlank, schulterlange, gewellte, dunkle Haare; dunkle, unauffällige Kleidung. Das Kind dürfte zwei bis drei Jahre alt gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, das Polizeirevier Schwetzingen unter der Nummer 06202/2880 zu kontaktieren.