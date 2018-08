Die Deutschland Tour ist nach 2008 wieder zurück in der Region. Grafik: deutschlandtour.com

Von Carsten Blaue

Rhein-Neckar. "Wir planen das Ganze schon seit dem Frühjahr. Die Deutschland Tour ist ja eine Riesenveranstaltung", sagt Axel Brandenburger, der stellvertretende Leiter im Verkehrsamt des Rhein-Neckar-Kreises. Am Sonntag, 26. August, ist das Radrennen in der Region live zu erleben.

In Lorsch geht’s los, nach langen 207,5 Kilometern bergauf und bergab sind die Profis im Ziel in Stuttgart. Dabei rollen sie auch durch den vorderen Odenwald und den Kraichgau. Das Landratsamt, die Polizei sowie die Kommunen sorgen mit unzähligen Helfern dafür, dass an der Strecke alles glatt läuft. Etwa bei den Sperrungen von Bundes-, Land- und Kreisstraßen sowie innerorts.

Verantwortlich für die Route der Deutschland Tour sind Albrecht Röder und der sportliche Leiter, Fabian Wegmann. Ihnen hat Brandenburger schon bei der Suche nach der richtigen Streckenführung geholfen: "Es gab mehrere Stellen, an denen wir sagen mussten, dass da Baustellen sind." So rollt die Etappe jetzt beispielsweise durch Mühlhausen, obwohl es ursprünglich an Sinsheim vorbeigehen sollte. Aus dem sogenannten "Streckenlisting" geht alles hervor: Jede Straßenecke, jeder Kreisel, jede Gefahrenstelle für die Radprofis, die beseitigt werden muss.

Bei der Polizei läuft die Einsatzplanung in Abstimmung mit den örtlichen Revierleitern. Und frühzeitig wurden auch die Städte und Gemeinden in die Planung einbezogen. In Neckargemünd gab es ein Vorbereitungstreffen. Und die Organisatoren der Deutschland Tour teilten schon im Juli stolz mit, dass mit den Kommunen alles im Detail abgestimmt sei. Scheint aber nicht bei allen angekommen zu sein. Als die RNZ gestern die Ortsvorsteherin des Schriesheimer Odenwaldortsteils Ursenbach, Rosemarie Edelmann, anrief, war sie völlig überrascht: "Davon wusste ich gar nichts." Dabei wird ihr 150-Seelen-Dorf bei der Etappe besonders wichtig sein für die Fahrer. Auf der Ursenbacher Höhe gibt es eine Bergwertung.

Diese erreichen die Radprofis über die Weinheimer Ortsteile Hohensachsen und Rittenweier. Steil bergab geht es im Hirschberger Ortsteil Großsachsen. Hinter Ursenbach geht es über Wilhelmsfeld hinab nach Ziegelhausen und danach weiter durch Neckargemünd, Wiesenbach, Meckesheim, Östringen, Elsenz und Eppingen. Hiesige Radsportfans können bei der Deutschland Tour also hautnah dabei sein - direkt vor der Haustür quasi.

Alle Infos dazu gibt es unter www.deutschland-tour.com. Unter dem Stichwort "Verkehr" findet man auch, um welche Uhrzeit das Peloton durch die einzelnen Etappenorte rollt.