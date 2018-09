Désirée Nick gastierte in Walldorf. Foto: Wieser

Von Lisa Wieser

Walldorf/Rhein-Neckar. Vor einigen Tagen war Désirée Nick beim Zeltspektakel in Walldorf mit einer kabarettistischen Autorenlesung zu Gast. Die Entertainerin, Schauspielerin und Buchautorin - sie gewann 2004 in der RTL-Serie "Dschungel-Camp" den Titel "Dschungelkönigin" - gehört zum Feinsten und Gemeinsten, was deutsche Bühnen zu bieten haben.

An ihr scheiden sich die Geister: Entweder man mag sie oder mag sie nicht. Schwieriger wird es, wenn man sie wie in Walldorf live erlebt und feststellt, dass sie schonungslos offen, aber auch richtig gut sein kann. Sie las aus ihren Werken, plauderte aus ihrem Leben, über Männer im Besonderen, "dass man auf den wahren Kerl im Leben trotzdem nicht verzichten will, weil es ohne Männer halt auch nicht geht". Ein fades Mauerblümchen ist sie nicht, und ja, findet sie, es gibt auch ein Leben jenseits der 60, und zwar ein verdammt gutes. Wichtig sei nur, bis dahin nichts zu verpennen und "nie die Rolltreppe nach unten zu nehmen", sondern zu laufen, um geschmeidig zu bleiben. Die Zuhörer waren durchweg begeistert, vor allem noch einmal beim Abschluss, als sie Fragen stellen durften. Und die kamen reichlich.

Bis Nick irgendwann feststellte, "dass sie sich schon den ganzen Abend wundert, dass hier niemand schwäbisch spricht". Wo᠆rauf das amüsierte Publikum sie aufklärte, dass Walldorf zu Baden, der Kurpfalz und dem Rhein-Neckar-Kreis gehört und erst ab Heilbronn so langsam schwäbisch geredet wird. Die Entertainerin nahm ihren Fauxpas mit Humor und hat im Anschluss an die Veranstaltung mit der RNZ gesprochen.

Frau Nick, war der Abend in Walldorf ihre Premiere im Rhein-Neckar-Kreis?

Nein, ich habe schon zwei Mal großartige Veranstaltungen im Schwetzinger Schloss gehabt, und die Metropolregion Rhein-Neckar ist mir bekannt. Ich komme jedoch so viel herum, dass mir als Berlinerin die Grenzen regionaler Dialekte nicht immer bekannt sind. Und ich glaube, Menschen aus der Kurpfalz können auch nicht gleich auf Anhieb am Dialekt erkennen, wer nun aus Ostberlin, Westberlin oder Berlin-Mitte kommt.

Zu Ihrer Lesung kamen Zuhörer aus der ganzen Region. Wie haben Sie das Publikum in Walldorf erlebt?

Freundlich, angenehm, aufmerksam und lebendig. Ich habe gemerkt, dass hier eine gute Kultur gelebt wird.

In Walldorf sind Sie auf Liebesdinge eingegangen. Welchen Rat haben Sie für Beziehungen und Partnerschaften?

Ein gewisses Maß an Unabhängigkeit ist im Leben sehr wichtig, weil sich Menschen im Laufe der Jahre verändern. Nichts bleibt gleich. Ansichten und Bedürfnisse unterliegen einem natürlichen Prozess, dem Persönlichkeitsänderungen folgen.

Sie stehen in der Öffentlichkeit - wo beginnen für Sie die Grenzen?

Ganz klar bei meinem Privatleben. Ich stelle es nicht zur Schau. Es gibt keine Homestorys, und in der Öffentlichkeit habe ich mich nie mit einem Partner auf dem roten Teppich gezeigt. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps.

Als leidenschaftliche Autorin haben Sie viele Bücher geschrieben. Unter anderem "Gibt es ein Leben nach vierzig" oder "Gibt es ein Leben nach fünfzig". Wann beginnt das Alter?

Das Alter beginnt in dem Moment, in dem man aus Bequemlichkeit nicht mehr aus dem Trott und der Komfortzone herausgeht. Mit Falten und dem ganzen Zeug hat das nichts zu tun. Ich kenne 30-Jährige, die bereits sehr alt sind. Viel wichtiger sind der Geist, der Körper, die Beweglichkeit, der Gang. Das Alter erkennt man oft von hinten am Gang. Und außerdem ist es wichtig, Pläne zu haben.

Im Oktober erscheint Ihr neues Buch, "Nein ist das neue Ja", in dem es auch um Social Media geht. Macht Online-Dating Partnerschaften kaputt, weil keiner mehr versucht, an etwas festzuhalten, weil jederzeit neue Partner zur Verfügung stehen?

Ich finde, Social Media macht uns generell kaputt, weil nichts mehr geschaffen, erkämpft und an persönlicher Wertschöpfung generiert wird. Je mehr man an Auswahl hat, umso beliebiger geht man mit Menschen um, und der Wert des Einzelnen wird immer geringer.