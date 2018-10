Von Olivia Kaiser

Mannheim. "Einfach mal abschalten: Pfleger genießt Ruhe auf der Intensivstation" oder "Spätsünder: Priester vergeht sich erst mit 80 Jahren an Ministrant", lauten die Schlagzeilen der Online-Satire-Zeitung "Der Postillon". Mit diesen bitterbösen Wortspielen im Nachrichten-Stil ist der Postillon berühmt geworden. Fast drei Millionen Fans hat die Facebook-Seite. Und immer wieder gibt es Menschen, darunter Beatrix von Storch oder Erika Steinbach, die die Fake-News des Postillons für bare Münze nehmen - zur Freude der Netzgemeinde. Jetzt hat die Satire-Zeitung den Sprung von digital zu analog gewagt, und zwar mit einer Live-Show. Die machte am Montag im Mannheimer Capitol Station.

Anne Rothäuser und Thiess Neubert, die auch die Postillon24-Nachrichtensendung auf Youtube moderieren, verlasen vor gut besuchtem Haus ihre hanebüchenen Meldungen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Sport. Manches gehört zur Kategorie "Schenkelklopfer", beispielsweise die vermeintliche Neuigkeit, dass in Saudi-Arabien ab jetzt auch weibliche Tiere eine Burka tragen müssen. Doch die Kernkompetenz des Postillons ist der schwarze Humor. In einem Filmbeitrag verkündet ein Korrespondent, dass Donald Trump per Dekret erlaubt hat, dass Flugpassagiere mit dem Ziel USA ab jetzt Schusswaffen mit an Bord nehmen dürfen, um sich vor Terroristen zu schützen. Er ist live dabei beim ersten Flug der Lufthansa mit der Nummer LHAK47. Bitterböse: die Meldung über einen Jungen aus Bangladesch, der gemobbt wird, weil er keine Markenkleidung im Akkord nähen darf.

Für Stammleser des Postillon gab es jedoch kaum Neues, da viele der vorgetragenen Nachrichten bereits online erschienen sind. Doch nicht nur die Meldungen sind Satire, auch die Art, wie Rothäuser und Neubert sie vortragen: im bierernsten TV-Nachrichten-Sprech mit der typischen Mimik und Gestik. Doch manche Fake-News sind so lustig, dass selbst der Moderator aus der Rolle fällt. Als Thiess Neubert von einem verstorbenen Senior pakistanischer Herkunft erzählt, in dessen Wohnung die Polizei Sprengstoff fand und der - wie sich herausgestellt habe - den Berliner Flughafen in die Luft sprengen wollte, muss er mehrfach ansetzen, weil er vor Lachen nicht weitersprechen kann. 1995 sei der Mann mit diesem Plan nach Berlin gekommen und habe in die Heimat gefaxt: "So ein Flughafenbau kann in Deutschland ja nicht so lange dauern." Aber vielleicht ist der Lachanfall auch nur vorgetäuscht, man weiß es nicht.

So mancher Witz hat auch einen ernsten Hintergrund: Anne Rothäuser berichtet, dass die Feuerwehr zu schweren Autobahnunfällen jetzt mit einem kulinarischen Einsatzwagen ausrückt. Der Einsatzleiter erklärt: "Wer in einer Hand ein Bier und in der anderen eine Wurst hat, der hat keine Hand frei, um Sanitäter zu schubsen."