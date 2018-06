Das Mineral Wismut wird etwa in Legierungen, Kosmetika oder in der Medizin verwendet. Hauptlieferant ist China. Foto: Berg

Von Carsten Blaue

Karlsruhe/Stuttgart. Lithium ist in Batterien. Seltene Erden werden für Katalysatoren und Elektromotoren gebraucht. Doch hierzulande gibt es diese und andere Rohstoffe nicht, die für die Produktion wichtig sind. Das schafft Abhängigkeiten von Importen. Damit sind Unwägbarkeiten verbunden, bis hin zu unkalkulierbaren Rohstoffpreisen. Die Landesregierung sieht darin Risiken für den Wirtschafts- und Hightech-Standort Baden-Württemberg. Diese sollen durch den sparsamen Umgang mit Rohstoffen und deren Rückgewinnung aus industriellen Abfällen minimiert werden.

Wie beides in Zukunft funktionieren kann, soll in einer Art "Denkfabrik", Neudeutsch: Think Tank, von Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft erarbeitet werden. Das hat der Ministerrat am Dienstag in Stuttgart entschieden. Dreh- und Angelpunkt dieses Think Tanks zu "Industriellen Ressourcenstrategien" wird das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sein. Das geht aus einer Pressemitteilung des Staatsministeriums hervor.

Hintergrund Wichtige Rohstoffe für die Produktion, die die Denkfabrik "Industrielle Ressourcenschonung" berücksichtigt (mit Beispielen für Verwendungen und Vorkommen): Lithium. Verwendungen: Batterien, Akkumulatoren, Klimaanlagen, Schmiermittel, Glas, Keramik. Vorkommen: Australien, Chile, Simbabwe. Cobalt. Verwendungen: Legierungen, Akkumulatoren, [+] Lesen Sie mehr Wichtige Rohstoffe für die Produktion, die die Denkfabrik "Industrielle Ressourcenschonung" berücksichtigt (mit Beispielen für Verwendungen und Vorkommen): Lithium. Verwendungen: Batterien, Akkumulatoren, Klimaanlagen, Schmiermittel, Glas, Keramik. Vorkommen: Australien, Chile, Simbabwe. Cobalt. Verwendungen: Legierungen, Akkumulatoren, hitzefeste Farbe. Vorkommen: Kongo, China, Kanada, Russland, Australien. Seltene Erden. Verwendungen: Brennstoffzellen, LEDs, Laser, Dauermagnete, Windkraftanlagen. Vorkommen: China, USA, Russland, Australien, Brasilien. cab

[-] Weniger anzeigen

Das Land lässt sich die von der Denkfabrik moderierte Erforschung der Ressourceneffizienz eine Million Euro pro Jahr kosten. Partner aus der Wirtschaft, darunter Audi, Daimler und Carl Zeiss, sollen den gleichen Betrag beisteuern. Angelegt ist das Ganze auf vier Jahre. "Wir planen aber für acht Jahre", sagt KIT-Pressesprecher Kosta Schinarakis im Gespräch mit der RNZ. Nach der Hälfte dieser Zeit werde es erst mal eine Evaluation geben. Dann also wird geprüft, ob die Denkfabrik gehalten hat, was man sich heute von ihr verspricht.

Schinarakis ist da optimistisch. Das Projektteam soll zunächst aus fünf, später aus bis zu 20 Personen bestehen. Externe Experten werden einbezogen. Die konkrete Arbeit, die nun vor ihnen liegt, beschreibt Schinarakis so: "Sie werden sich an einen Tisch setzen, zunächst den Stand der Technik bewerten und fragen, wo es Forschungslücken gibt. Dann werden entsprechende Aufträge an Labore erteilt." Dabei soll es zwei Arten von Projekten geben.

Die sogenannten "Pilotprojekte" sollen anwendungsnahe Entwicklungen und Technologien betrachten, die das Zeug dazu haben, schnell von der Wirtschaft umgesetzt werden zu können. Dabei kann es etwa um verbesserte Materialkreisläufe gehen und um eine klarere Übersicht, wie viele Rohstoffe gebraucht und tatsächlich beschafft werden. Die "Leuchtturmprojekte" sind eher langfristig angelegt und sollen die Forschungen unterschiedlicher Wissenschaftszweige über Jahre zusammenführen.

Gleiches gilt für Erfahrungen aus den einzelnen Branchen der Wirtschaft. Eine Frage könne hier sein, so Schinarakis, wie hoch der Rohstoffbedarf für das große Feld der Mobilität der Zukunft ist. Oder wie man eine Kreislaufwirtschaft für die Massenrohstoffe im Baugewerbe in Gang bringt: "Aus Bauschutt", sagt der Pressesprecher, "kann man zum Beispiel viele Materialien zurückgewinnen, um sie wieder zu nutzen." Das ist das Ziel. Wege dorthin soll die Denkfabrik aufzeigen.

Außerdem soll der Think Tank neue Technologien dahingehend prüfen, wie man sie möglichst ressourcenschonend auf den Markt bringt. So sollen frühzeitig tragfähige Geschäftsmodelle entwickelt werden. Außerdem wird der Expertenkreis, den der KIT-Vizepräsident für Innovation und Internationales, Thomas Hirth, leiten wird, die Politik beraten. Ihre Entscheidungen sollen den Unternehmen die nötigen Freiräume lassen, damit sie erreichen können, was sie sich in Sachen Umweltschutz und Ressourcenverbrauch vorgenommen haben.

Wichtig sei später auch die gesellschaftliche Akzeptanz der erarbeiteten Empfehlungen, sagt Schinarakis und beschreibt das an folgendem Beispiel: "Asbest ist zwar ein super Wärmedämmer, ist aber auch krebserregend. Also will damit keiner mehr etwas zu tun haben." Sprich: Recycelt wird da nichts.

Für gesellschaftliche Fragen gibt es am KIT das sogenannte Institut für die Technikfolgenabschätzung. Auch dessen Forscher sind also in der Denkfabrik dabei, die im grün-schwarzen Koalitionsvertrag steht. Mit dieser, lässt sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann in der Information aus Stuttgart zitieren, schaffe Baden-Württemberg eine bundesweit einmalige Institution: "Durch die Unterstützung ressourceneffizienter Technologien machen wir unseren Wirtschaftsstandort zukunftsfest und sparen gleichzeitig nicht nachwachsende Rohstoffe und Energie ein."

Der Think Tank könne zudem dazu beitragen, Baden-Württemberg zu einem Aushängeschild größtmöglicher Nachhaltigkeit zu machen, so Kretschmann am Dienstag in der Regierungspressekonferenz. Der sparsame Umgang mit Rohstoffen sei bei einem Produktionskostenanteil von mittlerweile 45 Prozent in bestimmten Branchen auch wichtig, um Wettbewerbsfähigkeit und Prosperität des Landes zu sichern.