Darmstadt/Viernheim. (dpa/lhe) Nach mehreren Autobränden in Darmstadt und Viernheim ermittelt die Polizei. In Darmstadt gehen die Ermittler nach zwei Fällen aus der Nacht auf Mittwoch von Brandstiftung aus, weil vor Ort Reste von Brandbeschleunigern gefunden wurden, wie eine Polizeisprecherin am Vormittag sagte. In Viernheim sei die Brandursache noch unklar. Hier sei ein Gutachter hinzugezogen worden, um zu klären, ob es ebenfalls Hinweise auf Brandstiftung oder doch eher technische Ursachen gebe.

Die brennenden Autos in Darmstadt wurden laut Polizei nahezu zeitgleich gemeldet. Zudem wurde ein weiteres Auto beschädigt, der Sachschaden wurde auf rund 61 000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr und ein Autobesitzer hätten die Brände gelöscht. Eine sofort eingeleitete Fahndung sei zunächst erfolglos geblieben.

Auch in Viernheim (Kreis Bergstraße) wurden insgesamt drei Autos von Feuer beschädigt, es entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Zunächst brannten zwei Fahrzeuge, dann griffen die Flammen auf ein weiteres über. Die Feuerwehr habe in einem Fall verhindern können, dass die Flammen sich auf ein angrenzendes Wohnhaus ausbreiteten, beschädigt wurde neben den Autos ein Hoftor.

Ob sich die Ermittlungen in Richtung Brandserie entwickeln könnten, war zunächst noch unklar. In den vergangenen Wochen sei es lediglich in der Darmstädter Innenstadt zu einem Autobrand gekommen. Warum das Fahrzeug Ende Januar in Flammen aufgegangen war, war am Mittwoch noch ungeklärt. In Dreieich war Ende Februar das Auto eines AfD-Politikers angezündet worden. Ein Täter sei noch nicht gefasst, es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Polizeisprecher in Offenbach.

Update: 7. März, 13 Uhr