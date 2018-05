Noch bis Sonntag beherrschen sie das Bild in der Altstadt von Weinheim: die Corpsstudenten und die Alten Herren. Foto: Peter Dorn

Weinheim. (web) Es sind ziemlich genau 320 Jahre vergangen, seit Weinheim zuletzt Universitätsstadt war. Kurfürst Johann Wilhelm hatte 1698 unter anderem seinen Hof und die Universität für zwei Jahre von Heidelberg hierher verlegt. Dennoch beherbergt Weinheim jedes Jahr von Christi Himmelfahrt bis zum darauf folgenden Sonntag Tausende Corpsstudenten und Alte Herren (Ehemalige): Der Weinheimer Senioren Convent (WSC) und der Weinheimer Verband Alter Corpsstudenten (WVAC) halten dann ihre Weinheim-Tagung ab.

Seit gestern sind die bunt gekleideten Corpsstudenten wieder in der Stadt und ihrer Umgebung unterwegs und bevölkern die dortigen Hotels, Restaurants und Kneipen: Die Weinheim-Tagung 2018 hat begonnen. Oberbürgermeister Heiner Bernhard empfing führende Corpsvertreter im Rathaus, das letzte Mal in seiner zu Ende gehenden zweiten Amtszeit.

Die wichtigen corpsinternen Veranstaltungen finden dagegen auf der Wachenburg statt. Die Corps haben Bauwerk hoch über der Stadt zwischen 1907 und 1928 nach und nach erbauen lassen - und sind bis heute Gebäudeeigentümer. Die Pächterin ist in Heidelberg durchaus bekannt: Gastronomin Juliane Wasser hatte einst das Palais Prinz Carl betreut.

Die Öffentlichkeit wird insbesondere am Samstagabend von den Corps Notiz nehmen: Dann steht von 21 Uhr an der studentische Fackelzug von der Wachenburg hinab in die Innenstadt auf dem Programm. Dem Zug voranschreiten wird Christian Dertmann, Student und Angehöriger des Corps Delta Aachen. Er ist dieses Jahr Erster Vorortsprecher - und damit Cheforganisator der Tagung.