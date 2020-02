Per Bus in die Kaserne: 14 Tage bleiben die Rückkehrer in Quarantäne. Foto: dpa

Von Wolfgang Jung

Germersheim/Frankfurt. Die schlechte Nachricht aus Frankfurt erreicht den Quarantäne-Block 4 der Südpfalz-Kaserne in Germersheim am frühen Morgen. Während sich viele der 115 Rückkehrer aus China noch von den Strapazen der Reise erholen, isoliert das Deutsche Rote Kreuz zwei von ihnen. Die beiden Erwachsenen waren nach ihrer Ankunft mit einer Bundeswehrmaschine am Vortag in Frankfurt positiv auf das Coronavirus getestet worden, das Ergebnis kam am Sonntag. "Gefasst" hätten sie auf den Befund reagiert, sagt ein Sprecher der Luftwaffe. Ein Spezialkrankenwagen bringt sie in das Uniklinikum Frankfurt. Der Ärztliche Direktor des Uniklinikums, Jürgen Graf sagte, dass die beiden Patienten stationär aufgenommen worden seien und dort isoliert behandelt würden. Sie seien "medizinisch wohlauf".

Es sei richtig gewesen, dass man sich für eine zentrale Unterbringung der Rückkehrer entschieden habe, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Sonntag als Reaktion auf die Nachricht. Die Menschen würden in der Kaserne gut versorgt und medizinisch begleitet. 11 der insgesamt 126 aus China zurückgekehrten Passagiere waren sofort vom Flughafen Frankfurt aus in die Uniklinik der Stadt gekommen. Darunter waren ein Verdachtsfall, der sich nicht bestätigt hat, und zehn weitere Menschen. Es sei einigen einfach nicht gut gegangen, es sei eine sehr lange Reise gewesen, sie seien zur Stunde noch in Klinik, sagte Spahn, ohne konkrete Gründe zu nennen.

Erst in der Nacht waren die 115 anderen Rückkehrer nach ihrer Reise über Helsinki und Frankfurt in Germersheim angekommen. Mit Mundschutz und in Bussen mit der Aufschrift "Sonderfahrt" passierten die Menschen aus der besonders von der neuen Lungenkrankheit betroffenen Stadt Wuhan die bewachten Tore der Südpfalz-Kaserne. Der Stützpunkt eines Luftwaffenausbildungsbataillons rund 100 Kilometer von Frankfurt entfernt gilt bei den Behörden als ideal für eine solche Quarantäne. Der Militärkomplex am Rande der Stadt mit rund 20.000 Einwohnern verfügt unter anderem über ein neues Gebäude mit geeigneten Räumen.

Tatsächlich glänzt der Quarantäne-Block vor Frische. "Das Gebäude wurde erst 2018 fertiggestellt", sagt Hauptmann Josef Vollmer. Der Bau war bisher unbewohnt. Jetzt ist ein kleiner Raum mit Etagenbett und ein Badezimmer mit Handtuchwärmer für zunächst zwei Wochen das "Zuhause" der Rückkehrer. Den Zimmern mit Internet, Kühlschrank und Flachbildfernseher ist der neue Zustand anzusehen. Das Verlassen des Gebäudes ist möglich, in einigem Abstand grenzt aber ein Zaun mit Sichtschutz das Areal ein. Im Haus sollen sich die Rückkehrer mit Mundschutz bewegen und vor und nach Verlassen der Gemeinschaftsräume die Hände desinfizieren.

An diesem Montag werden die 113 Verbliebenen erneut auf das Virus 2019-nCoV untersucht. Vorerst zwei Wochen sollen sie in Germersheim bleiben. Bis zu 14 Tage dauert die Inkubationszeit – die Frist von der möglichen Ansteckung bis zum Krankheitsausbruch.

Und wie sehen die Bewohner der südpfälzischen Stadt die Quarantäne? Sprach man mit Menschen in den vergangenen Tagen, also vor Bekanntwerden der beiden Fälle, zeigten sich viele eher gelassen. Allerdings sind in den örtlichen Apotheken die Verkaufszahlen für Mundschutz und Desinfektionsmittel in die Höhe geschnellt.

Die Nachricht von den beiden Infizierten nur wenige Stunden nach dem Eintreffen der Rückkehrer sei zwar unerwartet, räumt das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium ein. Aber alle Maßnahmen seien genau auf diese Situation ausgerichtet. Auf dem Areal ändere sich deshalb grundsätzlich nichts.

Die Kosten für die Quarantäne übernimmt laut Staatssekretär Thomas Gebhart der Bund. Auch die überwiegenden Kosten des Flugs der Maschine A310 "Kurt Schumacher" wird die Bundesregierung tragen. Die Passagiere müssen sich aber beteiligen, vermutlich müssen sie den Preis eines normalen Economy-Tickets von China nach Frankfurt bezahlen.