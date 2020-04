Heidelberg. (mün) Etliche Bäckereien und Konditoreien haben am Ostersonntagmorgen unerwarteten Besuch der Polizei erhalten. Viele dieser Geschäfte in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis hatten offenbar nichts von der neuesten Auslegung der Corona-Verordnung der Landesregierung gewusst.

"Ich war mir sicher, dass ich öffnen darf", erzählt Julia Döbler, Inhaberin des Café Tiefburg in Heidelberg-Handschuhsheim. Doch am heutigen Sonntag standen dann zwei Polizisten im Geschäft und teilten ihr mit, dass sie gegen die rechtlichen Vorgaben verstößt.

Das Café Tiefburg war eine von vielen Bäckereien und Konditoreien in der Region, die heute geöffnet hatten. Das berichtet ein Sprecher der Polizei. Er könne noch nicht die genaue Zahl nennen, es handele sich aber um eine "Vielzahl", auch Bäckerei-Ketten seien darunter gewesen. Etliche Anrufer hätten bei der Polizei angezeigt, dass Bäckereien offen seien. Man gehe hier natürlich mit Augenmaß vor, betonte der Sprecher der Polizei.

Das Problem: Mit der Corona-Verordnung der Landesregierung wurde erst beschlossen, dass Supermärkte an den Osterfeiertagen geöffnet haben dürfen. Dann wurde das wieder zurückgenommen. In diesem Durcheinander wurde festgelegt, dass Bäckereien zwar an den Feiertagen Karfreitag und Ostermonat 3 Stunden öffnen dürfen. Aber am Ostersonntag müsse geschlossen bleiben. Zu finden ist diese Regelung in einem Dokument, das auf der Webseite des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg heruntergeladen werden kann: den "Auslegungshinweisen zur Corona-Verordnung (09.04.2020, 9 Uhr)" .

Das Problem: Diese Information findet man nur, wenn man einen gezielten Hinweis dafür bekommt. Vom Ordnungsamt der Stadtverwaltung Heidelberg bekam die Betreiberin des Café Tiefburg keine Informationen, erzählt sie. Die Innung habe zwar ein Schreiben verschickt, aber: Seit 70 Jahren habe ihr Traditionsgeschäft am Ostersonntag geöffnet, erzählt Julia Döbler. Und dann sollte es da geschlossen haben, aber Karfreitag und Ostermontag öffnen dürfen? Es war und ist verwirrend, eine Linie nicht unbedingt erkennbar.

Sie wollte auf Nummer sicher gehen und rief deshalb am Karsamstag auf einer Heidelberger Polizeiwache an. Dort habe man ihr in einem langen Gespräch versichert, dass sie am Ostersonntag ihr Geschäft öffnen dürfe. Und Döbler fühlte sich damit auf der sicheren Seite.

Doch es kam anders. "Ich bin enttäuscht, weil ich alles korrekt machen will", erzählt sie, "gerade in diesen Zeiten." Die Polizisten seien sehr nett gewesen und nur die Überbringer der schlechten Nachricht, lobte sie das Auftreten der Ordnungshüter. Sie habe eine Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeiterin und ihren Kunden – das was am heutigen Sonntag geschehen sei, das müsse sie erst einmal verarbeiten. Döbler wünscht sich, dass es zukünftig eine bessere Informationspolitik gibt, dass die Behörden besser über solche Änderungen informieren.

Und sie wird natürlich am morgigen Ostermontag wieder für ihre Kunden da sein - dieses Mal komplett legal.