Personell noch gut aufgestellt, aber in Sorge um den Materialnachschub: Labor-Oberärztin Dr. Marlis Gerigk (links) und die Medizinisch-Technische Laborassistentin, Bianca Meister, an einem Arbeitsplatz, an dem Proben auf das neuartige Coronavirus ausgewertet werden. Täglich steht das Laborpersonal vor großen und immer neuen Herausforderungen. Foto: Universitätsmedizin Mannheim

Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Neben Ärzten und Pflegepersonal stehen die Medizinisch-Technischen Laborassistenten (MTLA) an vorderster Front im Kampf gegen das Coronavirus. Sie arbeiten unter Hochdruck sowohl in Privatlaboren als auch an Kliniken selbst, um Proben auf das Virus zu testen. An der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) ist dies seit 3. März möglich. "Als sich in der Faschingswoche abzuzeichnen begann, was da auf uns zukommt, haben wir den Test zügig in unserem eigenen molekularbiologischen Labor etabliert", sagt Marlis Gerigk (42), Oberärztin und stellvertretende Leiterin des Instituts medizinische Mikrobiologie und Hygiene. 2000 Tests sind seither durchgeführt worden.

*

Stand letzten Freitag, sind es 200 Proben pro Tag, die dort untersucht werden. "Die meisten davon stammen aus unserer eigenen Klinik", erläutert die Leitende MTLA, Bianca Meister (26). Neben Abstrichen von Verdachtsfällen, die der Corona-Diagnosestützpunkt auf dem UMM-Campus nimmt, müssen auch Ärzte und Pflegepersonal, die auf Station mit Corona-Patienten in Kontakt sind, getestet werden.

Noch lassen es nach Auskunft von Gerigk die eigenen Kapazitäten zu, gelegentlich Proben der anderen Mannheimer Kliniken zu übernehmen, die jedoch primär mit privaten Laboren zusammenarbeiten.

Um den empfindlichen molekularen Test an der UMM selbst ausführen zu können, wurden acht eigene MTLA-Kräfte speziell eingearbeitet. Vom Einlesen der Probe bis zum Ergebnis dauert es laut Meister mindestens fünf Stunden. Dieses Ergebnis muss anschließend sowohl technisch als auch medizinisch validiert werden, bevor es an die ärztlichen Kollegen und seit Dienstag vergangener Woche auch an das Gesundheitsamt Mannheim herausgegeben wird.

Aufgrund des personalintensiven und zeitaufwändigen Prozesses wird im UMM-Labor seit zwei Wochen mit Spätdienst gearbeitet: die Normalschicht ist von 7.30 bis 16 Uhr, die Spätschicht von 9.30 bis 18 Uhr. "Zum einen, um Proben, die zu späterer Stunde eingehen, für den Test vorbereiten zu können. Zum anderen, um auch nach 16 Uhr feststehende valide Testergebnisse umgehend rauszugeben", erklärt Gerigk.

Und ja, im Augenblick seien die acht Mitarbeiter noch ausreichend, wenngleich am Limit gearbeitet werde. "Alle Kollegen sind einsatzfähig und haben angesichts der Situation auf Freizeitausgleich und Urlaub verzichtet", berichtet Meister. Steigen die Tests, wie jetzt geplant, müsse jedoch personell aufgestockt werden. Entsprechende Angebote von Kollegen aus der Forschung, sich schulen zu lassen, gibt es. Das Personelle stuft Gerigk daher im Moment gar nicht als primäres Problem ein. "Es ist zum einen eine Frage der räumlichen Kapazitäten, was wir eventuell durch längere Schichten lösen könnten. Aber vor allen Dingen dürfen Geräte und Materialien nicht ausgehen", betont sie. Nicht, dass die Klinik ihr molekularbiologisches Labor da nicht unterstützen würde. Ganz im Gegenteil. "Doch die Hersteller müssen auch entsprechend liefern können", so Gerigk. Das gilt insbesondere für die sogenannten Reagenzien. Die industriell hergestellten Substanzen also, die von Gerigks Team benötigt werden, um das Virus labortechnisch nachzuweisen. "Meine Hauptaufgabe als Oberärztin besteht derzeit in der Personal- und Materialverwaltung", beschreibt Gerigk die Situation.

Etwas Vergleichbares hat die Mutter zweier Kinder noch nicht erlebt. Einmal abgesehen von den Zusatzbelastungen, sei es vor allem die Geschwindigkeit, mit der sich das Ganze entwickle und das MTLA-Personal tagtäglich vor große und neue Herausforderungen stelle. "Klinik- und Privatlabore: Alle arbeiten mit hoher Expertise", betont sie. Denn auch wenn der Fokus auf Corona liege, so müssten immer auch noch ausreichend Laborkapazitäten für die Diagnostik anderer Erkrankungen vorgehalten werden.