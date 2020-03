Metropolregion. (dns/run) Seit Mittwoch müssen die allermeisten Geschäfte im Land schließen. So sieht es die Landesverordnung vor, mit der die Ausbreitung des Coronavirus verzögert werden soll. Da eine wochen- oder monatelange Zwangspause für die meisten Einzelhändler jedoch das Aus bedeuten dürfte, setzen viele nun auf Lieferdienste, um auch weiterhin für ihre Kundinnen und Kunden da sein zu können.

Denn während die Verordnung klar regelt, dass nur wenige Geschäfte geöffnet bleiben, steht dort ebenso klar, dass Abhol- und Lieferdienste von den Schließungen ausgenommen sind. Das bestätigt auch ein Sprecher der Stadt Heidelberg gegenüber der RNZ. Er betont aber auch: "Dabei sollte man alles vermeiden, was zu Menschenaufläufen führt." Bestellungen mit Abholung im Laden seien kontraproduktiv. "Wenn es eine Schlange gibt, ist der Inhaber verantwortlich." Doch die meisten Läden, die weiter arbeiten, wollen ihre Kunden ohnehin direkt beliefern. Dank Bestellungen per Telefon oder E-Mail und Bezahlung per Überweisung ist das auch ohne Kontakt möglich.

Die RNZ als regionale Tageszeitung will die kleinen Einzelhändler in der Corona-Krise unterstützen – und ihren Lesern die Chance geben, auch weiter lokal einzukaufen. Deswegen listet sie im Internet unter www.rnz.de/Einzelhandel Geschäfte aus der Metropolregion auf, die weiterhin ihre Kunden beliefern. Inhaber, deren Läden in diese Liste aufgenommen werden sollen, schicken eine E-Mail an Aktion@rnz.de mit allen relevanten Infos – nach folgendem Muster:





Musterladen

Erika Mustermann

Musterstraße 5, 123456 Musterstadt

Telefon 06221 / 12345

E-Mail: Mustermann@musterladen.de

Homepage: www.musterladen.de

