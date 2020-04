Rhein-Neckar. (RNZ) Der Wald dient seit jeher als Erholungsraum und Kraftquelle. Dies ist in Zeiten von Corona von besonderer Bedeutung, heißt es in einer Mitteilung von ForstBW / Hardtwald. Selten zuvor seien so viele Waldbesucher registriert worden, auch die Schwetzinger Hardt erfreue sich großer Beliebtheit. Dieses 3125 Hektar große Naherholungsgebiet stehe weiterhin allen Bürgern offen. Damit die Lebensgemeinschaft Wald keinen Schaden nehme, müssten jedoch die Verhaltensregeln im Waldschutzgebiet eingehalten werden, mahnt die Forstbehörde.

> Hunde müssen in der Zeit vom 1. Februar bis 31. August an die Leine. Bodenbrütende Vogelarten benötigen in dieser Zeit für ihre Balz, Brut und Aufzucht besonderen Schutz.

> Das Reiten ist nur auf den mit einem Pferdekopf gekennzeichneten Wegen erlaubt.

> Waldbesucher sollen bitteauf den Wegen bleiben, damit die Tiere nicht bei der Aufzucht ihres Nachwuchses gestört werden.

> Geocaching oder ähnliche Aktivitäten sind im Schon- und Bannwald nicht zulässig. Auch im Erholungswald sollten in der Brut- und Setzzeit die Wege nicht verlassen werden.

> Vom 1. März bis zum 31. Oktober gilt zudem ein Rauch- und Feuerverbot.

"Benutzen Sie ausschließlich die ausgeschilderten Waldparkplätze", appelliert Christoph Weihrauch von Forst BW an die Waldbesucher. Fahrwege müssten jederzeit für Rettungskräfte freigehalten werden. Das aktuelle Abstandsgebot gelte natürlich auch im Wald. "Rudelbildung bleibt Wildtieren vorbehalten", betont Weihrauch.