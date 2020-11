Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Eine solch schwierige Entwicklung der städtischen Finanzen hätte sich vor der Corona-Pandemie niemand in Hockenheim in seinen schlimmsten Albträumen vorstellen können. Voraussichtlich wird die Stadt innerhalb der nächsten vier Jahre von einer Rekordliquidität (früher Rücklage genannt) in Höhe von 26 Millionen Euro und dem niedrigsten Schuldenstand seit zehn Jahren (17,8 Millionen Euro) auf niederschmetternde Werte zurückfallen. Die Prognose: 49,4 Millionen Euro Schulden und eine Mindest-Liquiditätsreserve von nur noch 1,3 Millionen Euro.

Schulden steigen dramatisch an

Zwischen 2021 und 2024 wird Hockenheim wohl in keinem Jahr ein ausgeglichenes Finanzergebnis erwirtschaften können. Die Defizite liegen zwischen 3,84 Millionen Euro (2024) und 11,7 Millionen Euro (2022). Die Liquidität bleibt knapp über der Mindestgrenze, die Schulden steigen dramatisch an. In der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte Oberbürgermeister Marcus Zeitler (CDU) die Gründe des bevorstehenden Zahlendesasters: "Gegen den Kurs, den wir als Stadt in naher Zukunft fahren müssen, sieht die Route von Odysseus aus wie eine Schlauchbootfahrt auf dem Bodensee", so der Rathauschef. Dass die Sitzung am 11.. November stattfand, dem sonst üblichen Start der fünften Jahreszeit mit Frohsinn und Helau auf den Lippen, machte die vorgetragenen Tatsachen nicht erträglicher.

Diese negative Entwicklung sei zum Teil einem Investitionsstau geschuldet. Doch auch die Einführung der doppischen Haushaltsführung wirkt sich auf die Finanzen der Rennstadt aus. Den größten Einfluss habe jedoch auf die unerwartet über die Welt hereingebrochene Corona-Pandemie gehabt, so Zeitler. Deren Auswirkungen reichten weit über das Jahr 2020 hinaus. Aber: "Corona ist keine Allzweckentschuldigung", betonte Zeitler.

Die Aussetzung der Kindergartengebühren für drei Monate habe die Stadt in diesem Jahr etwa 400.000 Euro gekostet. Die Investitionen in Hygiene-Sofortmaßnahmen in allen öffentlichen Gebäuden betragen weit mehr als 100.000 Euro. Die Gewerbesteuer wird nach derzeitigem Stand um mehr als vier Millionen Euro einbrechen. Auch die Steuer-Vorauszahlungen würden sich verringern, sodass bei der Gewerbesteuer ein Einbruch von bis zu fünf Millionen Euro zu erwarten sei. In der Folge werden sich Zahlungen aus dem Finanzausgleich des Landes spürbar verringern.

Alle städtischen Gesellschaften wie die Stadthalle, die Parkanlagen GmbH, die Stadtwerke mit dem Freizeitbad Aquadrom, das Hotel am Motodrom und die Hockenheimring GmbH haben 2020 weniger Einnahmen zu verzeichnen. "All diese Gesellschaften sind uns wichtig, und wir identifizieren uns mit ihnen", betonte Zeitler. Aber die Stadthalle hatte quasi null Einnahmen, das Aquadrom musste geschlossen werden und wird 2020 voraussichtlich mit einem Minus von 3,2 Millionen Euro abschließen. "Wir hoffen auf eine Wiedereröffnung im Januar 2021, denn ein solches Ergebnis können wir uns nicht noch einmal leisten", mahnte Zeitler. Auch beim Hotel am Motodrom müsse man mit sechsstelligen Mindereinnahmen rechnen. Und auch der Hockenheimring erwartet ein Minus in Millionenhöhe.

Es gibt jedoch auch eine gute Nachricht: Die Hockenheim-Ring GmbH kommt in der Krise ohne finanzielle Unterstützung der Stadt aus. Zeitler kritisierte, dass private Unternehmen Hilfen aus den Konjunkturprogrammen von Bund und Land bekämen, städtische Gesellschaften hingegen nicht. "Wir haben inzwischen alle Möglichkeiten wahrgenommen, um auf diesen Missstand hinzuweisen", so Zeitler. Trotzdem soll Hockenheim nicht stillstehen. Geplant sind Investitionen in Höhe von 63,1 Millionen Euro bis 2024. Angesichts der Entwicklung müsse auch die Einnahmenseite auf den Prüfstand und gegebenenfalls angepasst werden, sagte der OB. In seiner nächsten Sitzung wird der Gemeinderat über das Zahlenwerk beraten.