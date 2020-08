Das Brühler Freibad ist beliebt, aber die Gemeinde lässt es in diesem Sommer in erster Linie wegen der Corona-Pandemie zu. Foto: Lenhardt

Von Rolf Kienle

Brühl. Die Stadt Schwetzingen hat ihr Freizeitbad Bellamar nach langen Überlegungen vor Kurzem mit personellem Mehraufwand wieder eröffnet. In Brühl hingegen hat man sich – wie auch in anderen Gemeinden der Region – dafür entschieden, das kommunale Freibad in diesem Sommer geschlossen zu halten. Die RNZ hat mit Bürgermeister Ralf Göck (SPD) über die Hintergründe dieser Entscheidung gesprochen.

Bürgermeister Ralf Göck. Foto: Lenhardt

Herr Göck, was hat Sie dazu bewogen, das Bad in diesem Sommer geschlossen zu halten?

In allererster Linie natürlich die Corona-Pandemie an sich: Wir befürchten nicht nur im Wasser, sondern auch und eher in den übrigen Bereichen des Freibads viele "Kontakte" unter den Besuchern, die zu gegenseitigen Ansteckungen führen können. Zwar gibt es Möglichkeiten für eine "vorsichtige Öffnung", wie es manche Badbetreiber ja tun, aber das bringt eine Menge Aufwand und an heißen Tagen, in denen das Freibad von vielen Menschen gerne besucht würde, stünde es doch nur wenigen Besuchern zur Verfügung. Die an heißen Tagen völlig überlaufenen Seen vom Blausee über den Kollersee bis hin zum Rheinauer See könnten wir auch dann kaum "entlasten".

Wie hoch ist denn der übliche Zuschussbedarf pro Saison für das Bad?

Die Kosten pro Saison liegen bei etwa 700.000 Euro, während die Einnahmen bei plus/minus 200.000 Euro liegen. Also liegt der übliche Zuschussbedarf je nach Anzahl der heißen Tage bei plus/minus 500.000 Euro.

Wie hoch wäre er ausgefallen, wenn Sie das Bad jetzt geöffnet hätten?

Wir hätten etwa 150.000 Euro mehr Kosten gehabt, und es wären wohl 100.000 Euro weniger Einnahmen eingegangen, weil wir weniger Besucher hätten einlassen dürfen, was zu einem Zuschussbedarf von 750.000 Euro geführt hätte.

Wie kommt diese Summe zustande?

Die Bäderleitung muss die Abstände zwischen den Gästen und die Desinfektion vieler Einrichtungen gewährleisten. Während bisher zwei Schwimmmeister für Becken und Liegewiesen zuständig waren, wären die Schwimmmeister an den Becken gebraucht worden und die übrigen Bereiche (Kasse, Liegewiese, Kiosk) wären von zusätzlichem Personal zu kontrollieren gewesen. Außerdem wären die zusätzlichen Reinigungen zu organisieren gewesen. Hinzu kommt, dass der bisherige "heiße Sommer" bis Ende Juli eigentlich ausgeblieben ist, was bedeutet, dass nur noch ein Monat bleibt, der genutzt werden könnte.

Was sagen Sie jenen Bürgern, die meinen, in außergewöhnlichen Zeiten wie diesen müsse die öffentliche Hand mehr Geld investieren?

Solche zusätzlichen Investitionen sollten nachhaltig sein, und das sind solche Verbrauchsausgaben in einem Freibad nicht in dem Sinne, zumal wir mit einer sofortigen Schließung beim Bekanntwerden eines Infektionsfalles rechnen müssen. Allerdings haben wir nötige Investitionen vorgezogen, werden das Hallenbad brandschutztechnisch auf den neuesten Stand bringen, um es früher öffnen zu können, und werden uns entsprechend vorbereiten, damit wir im nächsten Jahr auf jeden Fall an den Start gehen können. Das Freibad mit seinen großen Wiesenflächen nutzen wir nun für unser Kinderferienprogramm 2020.