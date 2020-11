Ludwigshafen. (cab) "Christoph 112" ist seit dem 6. April an der BG Klinik in Ludwigshafen stationiert. Der Intensivtransporthubschrauber (ITH) ist seitdem – Stand 22. November – genau 473 Einsätze geflogen. 286 davon waren so genannte Primäreinsätze, bei denen der Notarzt zu einem Unfall oder einer akuten Erkrankung gerufen wird. Auf Sekundäreinsätze, also Verlegungsflüge innerhalb von Kliniken, entfielen 151 Flüge. Bei insgesamt 45 Flügen wurden Patienten, die an Covid-19 erkrankt waren, transportiert. Das teilte die Klinik auf RNZ-Anfrage mit. Bei acht Corona-Einsätzen war demnach eine so genannte ECMO notwendig, eine extracorporale Membranoxygenierung. Bei dieser wird das Blut außerhalb des Körpers von CO2 gereinigt und mit Sauerstoff angereichert.

"Wir sehen in den letzten Tagen und Wochen einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen", sagt Privatdozent Dr. Matthias Münzberg, Leiter der Abteilung für interdisziplinäre Rettungs- und Notfallmedizin (AiRN) der BG Klinik Ludwigshafen. Die Abteilung ist für den Einsatz der beiden an der Klinik stationierten Hubschrauber zuständig – neben "Christoph 112" noch "Christoph 5". Johannes Horter, stellvertretender AiRN-Leiter, ergänzt: "Nach vergleichsweise ruhigen Sommermonaten nimmt die Zahl der Transporte von Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, deutlich zu." Betroffen seien nicht nur ältere Personen, sondern zunehmend auch jüngere Menschen.

"Christoph 112" ist als Intensivtransport-Hubschrauber grundsätzlich in ganz Deutschland einsetzbar und kann von jeder Leitstelle angefordert werden. Flug- und Versorgungszeiten setzen hier jedoch Grenzen. Haupteinsatzgebiet ist daher eher der süddeutsche Raum: Von Nordrhein-Westfalen und Hessen über das Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bis hin nach Bayern ist der "Christoph 112" unterwegs.

Hintergrund > Die BG Klinik Ludwigshafen gilt als überregionales "TraumaZentrum" im "TraumaNetzwerk" Pfalz. In enger Abstimmung mit den umliegenden Krankenhäusern, liegt der Schwerpunkt der Klinik auf der Versorgung von Patienten, die sich bei Unfällen verletzt haben. Sie entlastet an dieser Stelle andere Krankenhäuser, so dass dort die Versorgung von Covid-19-Patienten sichergestellt werden kann. Die Erfahrung der Notärzte in Ludwigshafen war einer der Gründe für die Stationierung von "Christoph 112". Der Betrieb des Hubschraubers ist zunächst bis Ende 2020 vorgesehen. cab

Die Versorgung der an Covid-19 erkrankten Personen nimmt dabei deutlich mehr Zeit in Anspruch als eine normale Verlegung. Dazu sagt Münzberg: "Der Transport von Covid-19-Patienten ist deutlich komplexer. Die Crew muss eine umfangreiche Schutzausrüstung anlegen. Das ist nicht nur zeitaufwändig, sondern schränkt auch in der Bewegungsfreiheit ein und ist insbesondere aufgrund der Dauer der Einsätze auch körperlich anstrengend. Häufig muss ein Patient an der abgebenden Klinik auch zunächst für den Flug vorbereitet werden." Das koste ebenfalls wesentlich mehr Zeit als bei einer anderen Verlegung. Und nicht zuletzt müsse nach dem Einsatz die gesamte Maschine inklusive aller medizinischen Geräte desinfiziert werden, so Münzberg.

Sieben Ärzte der BG Klinik Ludwigshafen sind derzeit für Einsätze mit "Christoph 112" geschult. Allesamt sind sie nach Angaben des Krankenhauses Intensivmediziner und Notärzte mit langjähriger Erfahrung. Die ADAC Luftrettung stellt die Piloten, das Deutsche Rote Kreuz die Notfallsanitäter. Die Logistik für zwei Helikopter ist am Standort der BG Klinik Ludwigshafen günstig.

Durch den Neubau des Hangars für "Christoph 5", der hier seit 1973 stationiert ist, verfügen beide Hubschrauber über eine eigene Wache, so dass ihre Teams getrennt bleiben. Diese können sich selbst vor einer Ansteckung schützen und die Sicherheit der beförderten Patienten gewährleisten, weil es strenge Sicherheitsvorkehrungen und Hygienemaßnahmen gibt. Doch warum müssen Corona-Patienten überhaupt mit dem Hubschrauber verlegt werden? Münzberg erklärt: "Regional und lokal definierte Zentren sind auf die Behandlung von Covid-19-Patienten spezialisiert. Verlegungen sind dann notwendig, wenn eine Klinik aufgrund zunehmender Fallzahlen an ihre Kapazitätsgrenzen stößt oder sich der Zustand eines Patienten so verschlechtert, dass er in einem spezialisierten Zentrum versorgt werden muss."

Als "Christoph 112" ist ein Airbus vom Typ EC 145 im Einsatz. Die Maschine ist deutlich größer als "Christoph 5" vom Typ EC 135. Der größere Hubschrauber bietet mehr Platz für die intensivmedizinische Technik komplexer Verlegungsflüge. Zudem können Patienten auch auf dem Bauch liegend transportiert werden. Laut Klinik ist das bei schweren Krankheitsverläufen von Covid-19 oft besser.