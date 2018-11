Von Philipp Weber

Weinheim. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist am Freitag auf die B38 bei Weinheim ausgerückt. Die Rettungsleitstelle Rhein Neckar hatte zuvor einen "ManV-Einsatz" ausgelöst. Ausgeschrieben heißt das "Massenanfall von Verletzten". Der Grund: Auf der Bundesstraße nordwestlich von Weinheim war wenige Minuten nach 10 Uhr ein Bus mit 15 Grundschülern auf die Gegenfahrbahn geraten. Das Fahrzeug prallte vor der Einfahrt in den Saukopftunnel auf eine Leitplanke, löste sich und überfuhr eine Verkehrsinsel. Am Zubringer in Richtung Weinheim-Sulzbach kollidierte der Bus erneut mit einer Schutzplanke - und kam schließlich zum Stehen.

Zum Glück waren die Unfallfolgen weit weniger dramatisch als zunächst angenommen. Nach Polizeiangaben erlitten der Busfahrer und zwei neunjährige Schulkinder aus der Mörlenbacher Schlosshofschule leichte Verletzungen. Wie die Beamten weiter berichteten, handelt es sich um ein Schleudertrauma und Prellungen. Die Verletzten kamen vorsorglich in Krankenhäuser. Die beiden Kinder konnten inzwischen wieder entlassen werden, der 62-jährige Busfahrer musste in der Klinik bleiben.

Für Ortsunkundige: Der Saukopftunnel verbindet das Mittelzentrum Weinheim mit dem Vorderen Odenwald. Dieser gehört größtenteils zum Bundesland Hessen - wo die Herbstferien schon vorbei sind. Die Kinder sowie ein Lehrer waren auf dem Rückweg vom Schwimmunterricht. Dieser findet im Hallenbad Weinheim (HaWei) statt. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen könnte der Unfall aufgrund eines medizinischen Notfalls geschehen sein. Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, dass der Busfahrer über dem Steuer zusammengesackt sei.

Die Polizei sperrte den betroffenen Straßenabschnitt großräumig ab. "Die Rettungskräfte brauchten Platz, außerdem stand noch der verunfallte Bus auf der Straße", sagte ein Polizeisprecher. Folge: In Weinheim kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Saukopftunnel war von 11.42 Uhr an wieder befahrbar. Der Zubringer nach Sulzbach wurde um 14 Uhr ganz geöffnet - nachdem auch der Bus geborgen war. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf rund 15.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrsunfallaufnahme-West in Mannheim.

Kurz nach dem Unfall waren 40 Feuerwehrkräfte zur Unfallstelle ausgerückt. "Wir hatten weniger technische Arbeit zu leisten als erwartet", so ein Feuerwehrsprecher. So betreuten die Feuerwehrleute zusammen mit den Mitarbeitern von Rettungsdiensten die Unfallopfer. Zur Betreuung der Kinder und deren Angehöriger wurde die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) Rhein-Neckar alarmiert.

Die Feuerwehr brachte Kinder und Lehrer per Mannschaftstransporter ins nahe gelegene Feuerwehrzentrum. Auch hier wurden die Unfallopfer betreut. Es war wenige Minuten nach 12 Uhr, als Kinder und Lehrer in den Fahrzeugen eines beauftragten Busunternehmens nach Mörlenbach zurückkehren konnten. "Die PSNV-Kräfte fahren mit, um mit den Angehörigen vor Ort zu reden", so ein Feuerwehrsprecher. Einige Eltern sollen - verständlicherweise - aufgelöst gewesen sein.

Die Feuerwehr Weinheim war mit neun Fahrzeugen und knapp 40 Kräften an der Unfallstelle. Die Rettungsdienste hatten mehrere Rettungs- und Notarztwagen, einen Rettungshubschrauber sowie über 30 Kräfte im Einsatz. Die Polizei war mit vier Streifenwagen des Weinheimer Reviers, drei Wagen der Verkehrsüberwachung und einem Fahrzeug der Verkehrsunfallaufnahme vor Ort. Die Weinheimer Polizeikräfte wurden als erste aus dem Geschehen herausgelöst - um für mögliche weitere Einsätze zur Verfügung zu stehen.