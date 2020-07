Mannheim. (lyd) Nachdem die Busse und Bahnen der RNV seit Montag in den Abendstunden und nachts wieder regulär fahren, gilt für die Busse im Rhein-Neckar-Kreis die regulären Nachts- und Wochenendfahrpläne. Die Maßnahme ist eine Reaktion auf weitere Lockerungen der Corona-Verordnungen.

Info: Alle aktuellen Fahrpläne stehen auf der Homepage unter www.vrn.de

Update: Mittwoch, 1. Juli 2020, 15.24 Uhr

Im Juli und August müssen keine Schülerabos gezahlt werden

Heidelberg. (mün) Gute Nachrichten für Eltern, deren Kinder Schülerzeitkarten wie das MAXX-, das SuperMAXX-Ticket oder die Schülerjahreskarte benötigen. Im Juli und August wird der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) die Abbuchungen aussetzen. Voraussetzung dafür ist, dass die Kinder in Baden-Württemberg leben und mindestens seit März 2020 ein Abo für Bus & Bahn haben. Leer ausgehen werden Azubis, teilt der VRN mit.

Der Grund: Durch die Schulschließungen und die Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Pandemie konnten die Schüler ihre Abos für Bus & Bahn nicht nutzen. Deswegen hat Baden-Württemberg landesweit 36,8 Millionen Euro bereitgestellt. Damit sollen den Schülern und ihren Eltern zwei Monatsbeträge des Nahverkehrs-Abos erlassen werden.

Derweil kündigt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH an, den letzten Schritt zurück in den normalen Fahrplan zu machen. Ab Montag, 29. Juni, werden Busse und Bahnen wieder im regulären Abend- und Nachtverkehr fahren und Fahrgäste stehen nicht mehr ab 23 Uhr vergeblich an den Haltestellen. Demnach wird wieder so gefahren, wie es vor den Einschränkungen ab März üblich war.

Die RNV weist in ihrer Mitteilung darauf hin, dass aus Infektionsschutzgründen auch weiterhin Mund- und Nasenbedeckungen in Bus & Bahn getragen werden müssen.