Hemsbach/Laudenbach/Heddesbach. (alb) Das war ganz knapp: Fast hätte der SPD-Fraktionschef im Osterburkener Gemeinderat, Benjamin Köpfle, die Bürgermeisterwahl in Laudenbach gewonnen. Auf den erst 29-jährigen Gymnasiallehrer entfielen am Sonntag knapp 49 Prozent der Stimmen. Den zweiten Platz eroberte mit Claudia Keil (49; rund 44 Prozent) die Kämmerin der Gemeinde Laudenbach. Gesucht wird der Nachfolger des seit 1996 amtierenden Bürgermeisters Hermann Lenz (CDU), der in den Ruhestand geht. Am 1. Dezember müssen die Wähler in der 6400 Einwohner starken Bergstraßen-Kommune an der badisch-hessischen Grenze erneut ihr Kreuzchen machen.

Spannendes Duell in Laudenbach

Das haben die Menschen in der Nachbarstadt Hemsbach schon hinter sich. Dort setzte sich Amtsinhaber Jürgen Kirchner (55; Foto: Kreutzer) am Sonntag im zweiten Wahlgang mit 53,8 Prozent der Stimmen durch und kann nun seine zweite Amtszeit planen. Bei der Wahl vor vier Wochen hatte er mit 49 Prozent die absolute Mehrheit knapp verfehlt. Herausforderer Daniel Pöstges kam am Sonntag auf 45,8 Prozent der Stimmen. In Hemsbach (12 000 Einwohner) lag die Wahlbeteiligung mit 54 Prozent deutlich unter jener in Laudenbach (fast 70 Prozent).

Noch höher war sie mit 74 Prozent in Heddesbach. In der kleinsten Gemeinde des Rhein-Neckar-Kreises (knapp 500 Einwohner) bei Eberbach hatte im ersten Wahlgang Volker Reibold mit 131 Stimmen (45 Prozent) die Nase vorne. Damit müssen die Heddesbacher am 8. Dezember erneut wählen. Der Bürgermeister arbeitet ehrenamtlich. Das Dorf gehört zum Verwaltungsverband Schönau.