Brühl. (alb) Seit 24 Jahren ist Ralf Göck schon Bürgermeister in Brühl, nur einer sitzt – ein paar Wochen – länger auf einem Rathaus-Chefsessel im Rhein-Neckar-Kreis: Alexander Eger in St. Leon-Rot. Vielleicht kann der Sozialdemokrat an diesem Sonntag den Kollegen aber bei der Wahlbeteiligung übertrumpfen. Diese lag in der Doppelgemeinde bei knapp 27 Prozent. Falls nicht, wird es Göck verkraften können: Denn wie Eger steht auch der zweitdienstälteste Bürgermeister im Kreis alleine auf dem Stimmzettel. "Ein riesiger Vertrauensbeweis", freut sich der Brühler.

Und keine Selbstverständlichkeit. Vor acht Jahren musste sich Göck noch eines starken Konkurrenten erwehren, setzte sich aber fast mit Zwei-Drittel-Mehrheit klar gegen Alexander Naber von der CDU durch. Ein großer Aufreger war damals das geplante Geothermie-Kraftwerk im Ort. Göck war dafür, die meisten Gemeinderäte zunächst auch – nach Bürgerprotesten und der grassierenden Furcht vor Gebäuderissen wie im südbadischen Staufen kippte die Stimmung jedoch. Die Situation hat sich beruhigt, der Kraftwerksbetreiber ist pleite, das Bohrloch dicht.

Was aber nicht heißt, dass der Standort irgendwann nicht doch wieder ins Spiel kommen könnte. Ein Firmenkonsortium von EnBW und MVV plant ja ein bis zwei Erdwärmeanlagen in der Region Hardt, zu der auch Brühl zählt. Göck, der sich als "kritischen Befürworter" der Technologie sieht, schließt ein solches Projekt für die kommenden fünf Jahre aus. Der Gemeinderat hat sich bereits deutlich gegen Probebohrungen im eigenen Wald ausgesprochen.

In die Zielgerade eingebogen ist der Sportpark Süd. Göck rechnet "in den nächsten Wochen" mit der Fertigstellung. Auf dem bisherigen Sportgelände am Schrankenbuckel entstehen in den kommenden Jahren ein Seniorenzentrum und rund 300 Wohnungen für 500 bis 600 Menschen. Mit den Einnahmen wird wiederum der Sportpark finanziert. Das Geld "vorgestreckt" hat die Gemeinde durch entnommene Rücklagen, also ohne Schulden zu machen.

Was aber nicht heißt, dass sich der 59-jährige Göck in den nächsten Jahren ausruhen kann. So fällt in seine kommende Amtszeit der Bau eines dreigeschossigen Betreuungszentrums für Kinder und Grundschüler. Und gerne würde der Bürgermeister noch ein neues Feuerwehrhaus anschieben. Das aktuelle stoße nach Einschätzung von Experten an die Belastungsgrenze, so Göck. Am Bestandsgebäude wird nun immerhin ein Rettungsweg "aus dem Keller heraus" geschaffen.

Als großes Plus wertet Göck, der seit 2009 die Kreistagsfraktion der SPD führt, die naturnahe Lage der Gemeinde mit der Kollerinsel und den Rheinauen. Außerdem verweist der Bürgermeister auf die "top Infrastruktur" im Ort. Wenn das Wahlergebnis am Sonntag verkündet ist, dann hofft Göck, auch mit dem Brühler Ehrenbürger Gerhard Stratthaus auf dessen 80. Geburtstag vor wenigen Tagen anstoßen zu können. Der CDU-Politiker, frühere Bürgermeister und Landesfinanzminister feierte während einer Reise. Wegen der Corona-Pandemie musste ein geplanter Empfang auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben werden.