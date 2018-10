Die Brühler Rheinauen sind ein beliebtes Naherholungsgebiet. Damit das so bleibt, fand ein Gespräch zwischen den verschiedenen Interessensgruppen statt. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Brühl. Die Rheinauen sind ein Paradies, nicht nur für Flora und Fauna. Jogger, Hundebesitzer, Familien - auf die Menschen üben die Rheinauen eine große Anziehungskraft aus. Sie gehören zu den schönsten Naherholungsgebieten der Metropolregion. Doch leider hat ihre Attraktivität auch eine Schattenseite.

Die einen sehen keinen Grund, ihren Hund anzuleinen, was andere wiederum stört. Und nicht jeder Besitzer eines Vierbeiners weiß, dass es auch Landwirte gibt, die auf die Rheinauen angewiesen sind. Aus diesem Anlass hat die Hundebesitzerin und begeisterte Rheinauen-Gängerin Jasmin Stanka mit dem Brühler Bürgermeister Ralf Göck einen Runden Tisch "Für ein gutes Miteinander in den Brühler Rheinauen" initiiert.

Zu oft werde übereinander und aneinander vorbei anstatt miteinander geredet. "Damit soll nun endlich Schluss sein", sagte Stanka. Der erste Runde Tisch dieser Art im Rathaus war gut besucht. Landwirte, Reiter, Hundebesitzer, Radfahrer, Jogger, Angler und Spaziergänger saßen sich gegenüber und begannen sich auszutauschen - was für Stanka schon der erste Erfolg war: "Wer spricht und zuhört, ist schon auf dem Weg der Verständigung." Ein großer Kritikpunkt waren die vielen frei laufenden Hunde. Landwirt Hartmut Erny monierte, dass Hundebesitzer keinerlei Sensibilität an den Tag legten.

Von Hundebesitzerseite kam dagegen, dass vor allem Hundeschulen das Problem seien. Die Rheinauen würden unberechtigterweise als großer Auslauf betrachtet. Aber das seien sie definitiv nicht, wandte der Bürgermeister ein. Damit einher geht für einige Teilnehmer auch eine zunehmende Rüpelhaftigkeit. Erny erklärte, dass er öfters aggressiv angegangen werde, wenn er Hundebesitzer anspreche.

Schwierig erscheint die Lage auch zwischen den Landwirten und den Freizeitnutzern. Eine Begegnung zwischen Fußgänger oder Radfahrer mit einem Traktor entwickelten sich immer wieder zu kleinen Machtkämpfen um die Wegehoheit, war zu hören. Gegenseitige Rücksichtnahme von Seiten aller Beteiligten könnte bei dem Problem eine Lösung sein.

Das Wissen vom Anderen, so waren Jasmin Stanka und Ralf Göck der Ansicht, sei der Schlüssel. Vielen Menschen lebten in einer Art Blase und würden andere Perspektiven und Interessen kaum berücksichtigen, sodass die eigene Sicht stets als die richtige und jene von anderen stets als die falsche erscheine. Genau da setzten die beiden mit der ältesten Kulturtechnik des Menschen an: dem Gespräch.

Auch wenn es noch zu früh ist, über eventuelle Auswirkungen des Runden Tischs zu urteilen, war der Anfang vielversprechend. Die verschiedenen Lager tauschten ihre Standpunkte aus. Es wurden Räume geschaffen, die gegenseitiges Verstehen ermöglichen. So wissen nun beispielsweise alle, dass man als Radfahrer hinter einem Pferd nicht klingeln sollte. Oder dass Absperrungen bei Hochwasser ernst zu nehmen sind. Nicht als Schutzmaßnahme für den Menschen, sondern für die Tiere, die in Gefahr geraten können, wenn sie durch Spaziergänger aufgeschreckt werden und ins tiefere Wasser flüchten.

Als nächsten Schritt regten Jasmin Stanka und Ralf Göck Führungen vor Ort an. Bei einem gemeinsamen Spaziergang könne man noch besser auf die Bedürfnisse des Anderen eingehen und dem Zwist in diesem kleinen Paradies etwas Harmonie entgegen setzen. Letztere gibt es trotz allem. Sabine Schlusinger, die mit ihrem Hund immer wieder in den Rheinauen spazieren geht, berichtete von vielen freundlichen Begegnungen.