Brühl. (pol/van) Der seit Dienstagmorgen vermisste Senior wurde wohlbehalten in Ketsch entdeckt. Der 78-Jährige wohnt in einem Pflegeheim und war dort am Morgen als vermisst gemeldet worden. In den Mittagsstunden war ein Polizeihubschrauber zur Suche über Brühl und der Umgebung im Einsatz gewesen. Zudem waren bei der großangelegten Suchaktion etliche Polizei- und Rettungskräfte sowie Spürhunde unterwegs.

Dank Hinweisen aus der Bevölkerung konnte ein Spürhund des Deutschen Roten Kreuzes die Fährte des Vermissten aufnehmen und entdeckt ihn auf der Ketscher Rheininsel. Der Mann hatte die Nacht im Freien verbracht und wird nun von Rettungskräften versorgt.

Das Polizeipräsidium Mannheim bedankt sich bei allen Hinweisgebern.