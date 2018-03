Brühl. (pol/van) Die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Neckarau suchen Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag gegen 21 Uhr in der Schwetzinger Straße ereignet hat. Wie die Beamten berichten, ist ein 43-jähriger Radfahrer in Höhe der Wilhelmstraße von einem Auto erfasst und dadurch zu Boden geschleudert worden.

Eine Passantin verständigte umgehend Rettungssanitäter. Diese versorgten den Verletzten vor Ort und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Informationen über den flüchtigen Autofahrer liegen bislang keine vor. Daher sucht die Polizei nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0621/83397-0 zu melden.