Von Matthias Kros

Heidelberg. Der Name Real ist in der Region schon bald Geschichte: Nach dem Verkauf der Warenhauskette an den russischen Finanzinvestor SCP steht die Zukunft der hiesigen Filialen inzwischen fest. Schlechte Nachrichten hatte das Unternehmen am Donnerstag für ihren Markt in Brühl parat. er soll zum 31. Mai 2022 geschlossen werden, die 98 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren dadurch ihren Job. Dennoch gibt es eine Zukunft: Nach einem umfangreichen Umbau soll Anfang 2025 der Marktführer Edeka einziehen. Auch die Real-Filiale in Mutterstadt in der Pfalz soll Ende Januar für größere Umbauarbeiten geschlossen werden. Doch seien die Schließungspläne hier intern schon länger kommuniziert gewesen, sagte ein Sprecher.

Bereits bekannt ist auch, dass die Filiale in Mannheim (Kurpfalz Center) an die Supermarktkette Globus geht. Als Datum der Übergabe nannte Real am Donnerstag, 5. Mai 2022. Mitte Juni könnte es dann zu einer Neueröffnung unter neuer Firmierung kommen. Vollzogen ist die Übergabe bereits in Edingen-Neckarhausen, wo schon vor rund einem Jahr eine Kaufland-Filialen eröffnet hat.

Es ist nicht das erste Mal, dass es nach der Übernahme durch den russischen Finanzinvestor zu einem Aus für Filialen kommt. Von den rund 270 Märkten, die SCP von der Metro 2019 übernahm, wurden mittlerweile mehr als 40 geschlossen oder stehen auf der Schließungsliste.

SCP hatte die angeschlagene SB-Warenhauskette von der Metro erworben, um sie zu zerschlagen und weiterzuverkaufen. Kaufland, Edeka und Globus haben sich bereits eine große Zahl von Filialen gesichert. Doch das Schicksal von etlichen Standorten ist noch offen.

Das aktuelle Konzept des neuen Eigentümers sehe vor, den größten Teil der heutigen Standorte an andere Lebensmittelhändler abzugeben, erklärte der Unternehmenssprecher. Nicht in allen Fällen sei dabei jedoch eine unmittelbare Nachnutzung des Marktes durch das übernehmende Unternehmen möglich. Hintergrund seien Planungen des neuen Betreibers, die weitreichende konzeptionelle und bauliche Veränderungen beinhalten würden. Dies werde zeitlich so umfangreich sein, dass die Voraussetzungen für einen Betriebsübergang wie im Fall der Filiale Brühl nicht vorlägen. "Für alle Real-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort gilt in diesem Fall ein Sozialplan, der mit dem Real-Gesamtbetriebsrat zur Milderung der wirtschaftlichen Nachteile vereinbart wurde und durch den die 98 Beschäftigten, die in dem Markt in Brühl tätig sind, abgesichert werden", erklärte der Sprecher. Vorgesehen sein Abfindungszahlungen, ergänzte er.

Übernahmen im Lebensmittelhandel werden schon seit Jahren von den Wettbewerbshütern genau unter die Lupe genommen. Denn der Lebensmittelhandel in Deutschland ist schon heute hochkonzentriert. Der Marktanteil der "großen Vier" – Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarz-Gruppe mit Lidl und Kaufland – liegt bei mehr als 85 Prozent. Marktführer ist dabei Edeka mit rund 11 200 Lebensmittelmärkten und einem Umsatz von über 55 Milliarden Euro.

Sorgen macht den Wettbewerbshütern, dass es den Verbrauchern an Einkaufsalternativen in ihrer Region fehlen könnte. Auch die wachsende Einkaufsmacht der Handelsriesen gegenüber ihren Lieferanten gilt als problematisch.