Brühl. (EN/rl) Zu einem Brand in einer Postfiliale in der Mannheimer Straße kam es am Dienstagvormittag. Offenbar löste ein Kurzschluss das Feuer aus.

Bei dem Brand wurde eine Person leicht verletzt, die danach zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Die Feuerwehren aus Brühl und Ketsch waren mit 20 Mann und vier Fahrzeugen vor Ort.