Brühl. (pol/mare) Keinen schönen Ostersonntag erlebte eine 49-jährige Frau. Sie landete in einem spektakulären Unfall mit ihrem Ford Mondeo im Kreisel Höhe Rennerswaldstraße auf der Seite.

Gegen 5.15 Uhr war die Frau in Brühl auf der Mannheimer Landstraße in Richtung Albert-Bassermann-Straße unterwegs. Am Kreisverkehr stieß sie laut Polizei auf regennasser Fahrbahn ungebremst gegen eine Verkehrsinsel und wurde über den Erdwall katapultiert.

Der Pkw prallte in etwa vier Metern Höhe gegen ein Verkehrszeichen und einen Baum, drehte sich um die eigene Achse und kippte zur Seite. Die im Fahrzeug eingeklemmte Fahrerin musste von der Freiwilligen Feuerwehr Brühl befreit werden. Sie erlitt Prellungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Ford entstand Totalschaden.