Brühl. (RNZ/lyd) Mit dem Einsatzstichwort "Katze auf Dach" wurde die Feuerwehr Brühl am Mittwochmittag um 13.15 Uhr in die Leipzigerstraße alarmiert. Wie die Freiwillige Feuerwehr Brühl mitteilt. saß die Katze bei Eintreffen der Feuerwehrleute in der Dachrinne. Sie beobachte gespannt, wie die Einsatzkräfte die Leiter aufbauten und anleiterten. Als die erste Einsatzkraft sich ihr näherte, ergriff sie die Flucht über das Dach und konnte auf der Rückseite des Gebäudes über eine Terrasse flüchten. Im Garten überprüfte eine fachkundige Einsatzkraft den Gesundheitszustand und konnte schnell feststellen, dass das Tier wohl auf war.