Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats drohte ein Anrufer, dass er eine Bombe in der Schillerschule deponiert habe. Ein weiterer übler Scherz. Foto: Lenhardt

Brühl. (pol/rl) Kurz vor 13 Uhr ging beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim eine Bombendrohung ein. Ein Unbekannter teilte mit, in einem Schulranzen eine Bombe deponiert zu haben. Beim Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte nach Unterrichtsende waren nur noch wenige Schüler in den Gebäuden. Die Kinder der Betreuungseinrichtung wurden geordnet ins Freie gebracht und dort beaufsichtigt.

Mittlerweile wurden die polizeilichen Maßnahmen vor Ort beendet. Bei dem Zwischenfall kam niemand zu Schaden.

Laut Polizeibericht kam der Anruf aus einer Telefonzelle in der Relaisstraße in Höhe des Marktplatzes im Stadtteil Rheinau. Wie vor einem Monat stellte sich für die Polizei auch hier schnell heraus, dass eine "Ernsthaftigkeit des Anrufs" ausgeschlossen werden kann. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Wer an der beschriebenen Telefonzelle verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, die Kriminalpolizei unter der 0621/174-4444 anzurufen.

Bereits vor einem Monat gab es einen ähnlichen Vorfall: Am Freitagvormittag, 18. Mai ging gegen 9.35 Uhr in der Notrufzentrale einen Bombendrohung ein. Auch hier behauptete der unbekannte Anrufer damit, dass er die Schillerschule in die Luft sprengen werde.