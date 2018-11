Von Stefan Kern

Brühl. "Das ist ein neuer Rekord für uns", sagte Bürgermeister Ralf Göck strahlend. Im Lauf des Jahres ist die Bevölkerungszahl von Brühl auf über 14.400 Einwohner gewachsen. Der Schluss liegt für Göck daher nah, dass "Brühl eine attraktive Gemeinde mit einiger Strahlkraft weit über die Gemarkungsgrenze hinaus ist", erklärte Göck beim Neubürgerempfangs in der Festhalle. "Wenn Menschen sich entscheiden, ihren Lebensmittelpunkt nach Brühl zu verlegen, ist das ein Kompliment an die Gemeinde und die Menschen, die hier leben."

Nachdem der Konzertchor Fine Art Music unter der Leitung der Dirigentin Laura Bollack die Willkommensfeier eingeleitet hatte, betonte der Bürgermeister in seiner Rede vor den etwa 250 Gästen des diesjährigen Neubürgerempfangs, dass alle Willkommen seien und man alles tun werde, damit sich die Neubürger rasch heimisch fühlten. Damit die Neubürger ihren neuen Wohnort kennenlernen konnten, waren in der Festhalle mehrere Stände platziert, an denen sich die Besucher über das Rathaus, die Kindergärten und Schulen sowie über verschiedene Vereinen informieren konnten.

Jedes Jahr ziehen laut Ralf Göck im Schnitt 500 Menschen nach Brühl. Ähnlich viele würden jedes Jahr der Gemeinde aber auch den Rücken kehren, so dass die Einwohnerzahl sich nur langsam verändere. Für dieses Jahr rechnet Göck jedoch mit 690 Neubürgern. Solch eine Entscheidung, sei immer auch eine Art Vertrauensvorschuss, betonte der Brühler Rathauschef. "Wir verstehen uns im Rathaus als ein Dienstleistungsunternehmen, das die wichtige Aufgaben hat, für das Wohlergehen aller Bürger zu sorgen." Immer wieder forderte er die Neubürger auf, sich bei Problemen und Fragen ans Rathaus zu wenden.

"Lassen sie sich sehen und bringen sie sich ein", forderte Göck die Zuhörer auf. Gemeinschaft entstehe nur, wenn sich die Menschen einbrächten. "Zum Glück gibt es in Brühl noch viele Beispiele für ehrenamtliches und soziales Engagement." Als Beispiel nannte Ralf Göck die AG 60 plus, eine Gruppe Senioren, die ehrenamtlich an den Schulen in Brühl und Ketsch Betreuungs- und Hilfsangebote machen. "Da wird Schach gespielt, Matheformeln oder Vokabeln gepaukt und über die Zukunft gesprochen."

Geehrt wurden beim Empfang zudem die Teilnehmer des Stadtradelns und der Initiative "Wir schaffen was". Beim Stadtradeln radelten die 130 Teilnehmer fast 30.000 Kilometer, was einer Einsparung von über vier Tonnen Kohlendioxid bedeute. "Umweltengagement, das auch noch gesund ist." Gern würde Göck noch mehr Radler auf den Straßen von Brühl sehen. Die 20 freiwilligen Müllsammler von "Wir schaffen was" befreiten die Kollerinsel von sehr viel Müll. Es gebe zahlreiche Möglichkeiten, sich zu engagieren, betonte der Bürgermeister und war überzeugt, dass auch die Neubürger ihr Gebiet finden können: "Versuchen sie es einfach, sich einzubringen macht viel Spaß."