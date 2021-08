Von Harald Berlinghof

Brühl. Jeder hat auf die ein oder andere Art und Weise schon einmal Bekanntschaft gemacht mit den sogenannten "Service-Hotlines" der Telekommunikationsanbieter. Doch das, was die Anwohner im Brühler Luftschiffring 24 bis 24b nun mehr als zwei Wochen mitmachen, ist nicht alltäglich. Es ist nicht nur ärgerlich, sondern beschneidet Menschen in rund 30 Wohnungen in ihren elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten.

Einer von ihnen ist Martin Daiminger, der früher selbst viele Jahre in der Branche gearbeitet hat. Seit dem 26. Juli sitzt er gemeinsam mit seinen Nachbarn in einer telekommunikationsfreien Blase. Nichts funktioniert. Nicht das Festnetztelefon, nicht das Internet, kein Kabelfernsehen, und auf dem Handy hat er nur eingeschränkten Empfang. Alle seine Versuche, über die Service-Hotline von Vodafone Hilfe zu bekommen, scheiterten bisher. "Das sitzt nur jemand am Telefon, der sagen kann, dass eine technische Störung vorliegt. Aber die Rechnung kommt trotzdem", erzählt er.

Es war am 26. Juli, als am späten Nachmittag ein Gewitter aufzog. Plötzlich gab es einen lauten Knall und die Technik war weg. Daiminger vermutet einen Blitzeinschlag in der Nähe des Übergabekastens im Haus. Zunächst wartete er, ob die Verbindung ins Internet wieder startet. Als nichts geschah, rief er bei Vodafone an. Endlich traf er auf einen zugänglichen Mitarbeiter in der Service-Zentrale. Der sagte, eine Firma sei mit dem Beheben des Schadens beauftragt. Tatsächlich erschien am nächsten Tag ein Techniker. Der prüfte und ging wieder.

Als Martin Daiminger dann am 4. August aus einem Kurzurlaub zurückkam, funktionierte immer noch nichts. Auf mehrfaches Nachfragen wurde erklärt, man müsse bis zu drei Wochen rechnen, bis eine Reparatur erfolgen könne. Man benötige eine Genehmigung der Gemeinde, weil man den Gehweg aufgraben müsse. Ein Anruf bei der Gemeinde Brühl erbrachte, dass man dort von nichts wusste. Außerdem müsse man vorab bei Telekommunikationsunternehmen, bei Strom und Wasser in solchen Notfällen keine extra Genehmigung erteilen, bestätigte auch Bürgermeister Ralf Göck.

Seit diesem Anruf ist nichts mehr passiert. Martin Daiminger und seine Nachbarn warten immer noch auf ihren Anschluss. "Ich lasse durch einen Anwalt prüfen, ob ich wegen Nichterbringung einer Dienstleistung die Bezahlung der Rechnung zurückhalten kann", so der erboste Brühler. Und was sagt Vodafone zu der Sache? "Ursache sind mehrere Kabelschäden auf dem unterirdischen Kabelstrang. Zur Behebung der Störung müssen der unterirdische Kabelstrang an mehreren Stellen erneuert sowie zwei defekte Bauteile ausgetauscht werden", hieß es nach mehrmaliger Anfrage der RNZ. Dazu seien Tiefbauarbeiten zwingend erforderlich, die in der Planung und Ausführung sehr aufwendig seien. "Unser örtlicher Dienstleister bereitet die eigentlichen Reparaturarbeiten seit Bekanntwerden der Störung sehr intensiv vor. Dank dieser akribischen Planung und Vorarbeit können die eigentlichen Tiefbauarbeiten in Kürze vor Ort begonnen und dann zügig ausgeführt werden."

Martin Daiminger muss sich also weiter in Geduld üben.