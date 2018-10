Von Stefan Kern

Brühl. In Sachen Geld erlebt die Hufeisengemeinde gerade gute Zeiten. Die Konjunktur brumme und beschere Brühl eine erfreulich stabile Einnahmesituation, so Bürgermeister Ralf Göck. Aber trotzdem dürfe man nicht die Bodenhaftung verlieren. Gerade mit den Großprojekten rund um Sportpark Süd und mit der Kinderbetreuung stünden erhebliche Belastungen ins Haus, so dass Haushaltsanträge für das Jahr 2019 weiter eher defensiv gestaltet werden sollten. Es sei eben nicht alles machbar, betonte Göck im Gemeinderat. Die Fraktionen hatten dennoch Wünsche.

Göck konzentrierte sich dagegen auf Projekte, die schon länger auf dem Tisch liegen und größtenteils unstrittig sind. Dazu gehören Investitionen in den Sportpark Süd, die Hallenbadsanierung, Instandhaltungen von Straßen und Kanälen, der Ausbau der Kinderbetreuung sowie der barrierefreie Ausbau des Rathauses. Eine ähnliche Linie verfolgten die Fraktionen am Ratstisch. Zwar gab es im Vorfeld wie immer keine Absprachen. Doch die Anträge der Fraktionen für den Haushalt des kommenden Jahres deckten sich doch weitgehend.

Für Roland Schnepf (SPD) waren das barrierefreie Rathaus, der Anbau an der Schillerschule für die Hortbetreuung, eine Planungsrate für einen Neubau von Sozialwohnungen in der Albert-Einstein-Straße und die Neugestaltung der Halfpipe in der Rohrhofer Straße besonders wichtig. Heidi Sennwitz (FW) erneuerte den Antrag, den Gehweg in der Gartenstraße komplett neu zu pflastern: "Das ist ein Schandfleck." Ebenfalls dringend saniert gehöre die Toilettenanlage im mittleren Schulhaus der Jahnschule.

Genau wie die FW beantragte Michael Till (CDU) darüber hinaus Mittel für die Neugestaltung des Pausenhofes der Schillerschulen und einen zweigeschossigen Anbau plus Mensa mit Nebengebäude. Peter Frank (GL) betonte dagegen, dass der öffentliche Nahverkehr verbessert werden müsse. So sollten Mittel im Haushaltsplan bereit gestellt werden, um das Fahrradverleihsystem "Nextbike" einzuführen, das Fahrradwegenetz auszubauen und ein allgemeines Tempolimit an belastenden Straßen einführen zu können.

Karl-Heinz Schönberg (JL) hob die Sanierung der Halfpipe und auch des Kleinspielfeldes im Steffi-Graf-Park hervor. Und gerade für die Jüngeren sei der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs vor allem in den Abendstunden besonders wichtig.

Die beiden Jugendgemeinderäte, Nina Göhringer und Alexander Unger, beantragten schlussendlich eine offene Hütte als Ersatz für ihren maroden Bauwagen. Sie orientierten sich dabei an Buden, wie sie auf Weihnachtsmärkten stehen. Damit könne sich der Jugendgemeinderat bei Festen und anderen Veranstaltungen wieder besser zeigen.