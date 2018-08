Brühl. (pol/rl) Seit Donnerstagabend fahndete die Polizei Mannheim im Bereich Brühl nach einem vermissten 77-Jährige, der in einem Seniorenheim wohnt. Der Mann war dort gegen 18.45 Uhr am Donnerstagabend zum letzten Mal gesehen worden. Die Polizei hatte bei der Suche auch einen Hubschrauber im Einsatz, der die Region nach dem 77-Jährigen absuchte.

Nachdem die Suche am Freitagmorgen fortgesetzt wurde, konnte der Mann am Vormittag in einem Garten in Brühl hilfsbedürftig aufgefunden werden. Er wurde in ärztliche Behandlung übergeben.