Von Volker Widdrat

Brühl. Brühl hat bereits in Rohrhof eine Senioren-Wohnanlage für Betreutes Wohnen, die seit zehn Jahren mit guter Resonanz betrieben wird. Jetzt wurde auch das neue Wohnquartier in der südlichen Hauptstraße eingeweiht. In der Anlage gegenüber der katholischen Kirche entstanden in Haus drei für Betreutes Wohnen insgesamt 27 Wohnungen mit Wohnflächen von 53 bis 79 Quadratmetern.

Der Pflegedienst Triebskorn hat dafür das Betreuungskonzept übernommen. Im Haus zwei stehen weitere zwölf Wohnungen des Betreuten Wohnens zur Vermietung zur Verfügung. Außerdem befindet sich im Erdgeschoss eine Tagespflegeeinrichtung, die voraussichtlich ab Mitte November täglich von 8 bis 16.30 Uhr geöffnet sein wird. Das Konzept bietet auf 230 Quadratmetern Fläche eine familiäre und optimale Versorgung für pflegebedürftige Menschen.

Zusätzlich zur Betreuung und Beschäftigung werden in der Einrichtung Ergotherapie, Krankengymnastik und Fußpflege angeboten. Im Haus eins unter der Adresse Hauptstraße 30 befinden sich neun Wohnungen ohne Seniorenbindung mit Wohnflächen bis zu 129 Quadratmeter. In einer Tiefgarage, die über Aufzüge direkt an die Wohnungen angebunden ist, wurden 37 Stellplätze für das Wohnquartier realisiert.

Die ersten Bewohner sind im April eingezogen, nun sind alle Wohnungen in den drei Gebäuden belegt. Alle Wohnungen sind über die S-Immobilien Heidelberg verkauft worden. Derzeit sind auch alle Mietwohnungen weg. Matthias Günther vom Investor FWD Hausbau- und Grundstücks GmbH aus Dossenheim begrüßte neben den Bewohnern und den Vertretern der am Bau beteiligten Handwerksfirmen auch Mitglieder des Gemeinderats, die maßgeblich zum Zustandekommen des neuen Wohnquartiers beigetragen hätten. Das Projekt war im März 2015 der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Baubeginn war Mitte 2015, das Richtfest fand im April letzten Jahres statt.

Bürgermeister Ralf Göck sprach von einem besonders schönen Tag für die Gemeinde. Brühl habe sein Gesicht im alten Ortskern verändert. An der Stelle, an der einst vier Bauernhöfe waren, sei nun ein schönes Wohnquartier entstanden. Das Projekt für Betreutes Wohnen habe in der Gemeinde "riesige Zustimmung" gefunden, so der Rathauschef.