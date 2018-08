Von Sebastian Blum

Hockenheim/Reilingen. Nachdem mehrere Einsatzkräfte bei dem Brand auf dem Gelände der Recycling-Firma Delvanis am Dienstagabend verdächtige Beobachtungen gemacht hatten, gab das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe am Donnerstag Entwarnung. Nach Erkenntnissen der Behörde gebe es auf dem Betriebsgelände keine Wohncontainer. Vier übereinanderstehende Container hätten in den oberen Bereichen ein Büro und einen Besprechungsraum, in den unteren sanitäre Anlagen für Mitarbeiter.

Zwei weitere Container würden für derzeit anstehende Umbauarbeiten genutzt. Das RP hatte Ende Juli Bauarbeiten zur Schließung der Produktionshalle zugelassen. Geplant sei, dass Arbeiter in den beiden Containern während der Bauphase übernachten können. Das ist gemäß Nummer 10 b des Anhangs zu Paragraf 50 der Landesbauordnung zulässig, da es sich laut RP nur um eine vorübergehend genutzte Unterkunft handele. "Eine dauerhafte Nutzung der Container als Unterkunft, wofür es jedoch keine Anhaltspunkte gibt, wäre baurechtswidrig", hieß es in einer Stellungnahme des Regierungspräsidiums. Sollte sich ein solcher Verdacht jedoch erhärten, müsse die Stadt Hockenheim als Baurechtsbehörde für das betroffene Gelände Untersuchungen veranlassen.

Auch die Anwesenheit von Betriebspersonal während des Brands am Dienstagabend nach planmäßiger Abschaltung der Produktionsanlagen um 17 Uhr sei rechtmäßig gewesen. Tägliche, routinemäßige Wartungsarbeiten seien - wie auch An- und Abfahrten von Lastwagen mit Be- und Entladetätigkeiten auf dem Gelände - bis 22 Uhr zulässig. "Die dort angetroffenen Mitarbeiter blieben nach Entdeckung des Brands gegen Ende der Wartungsarbeiten noch vor Ort, um die Entwicklung der Situation zu beobachten", hieß es weiter. Von den Mitarbeitern der Firma Delvanis sei nach Angaben des Unternehmens niemand verletzt worden.

Mittlerweile ist auch klar, wem das Grundstück gehört. Recherchen der RNZ haben ergeben, dass der Inhaber der Hockenheimer Bauschutt-Recycling GmbH (Hoba) das Grundstück der Delvanis über eine weitere Firma besitzt, bei der er im Handelsregister als Geschäftsführer geführt wird. Das Grundstück, auf dem die Hoba selbst ihre Produktionsstätten betreibt, gehört der Stadt Hockenheim. Die Polizei geht nach dem Brand indes von einem Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro aus.