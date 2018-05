Mainz. (dpa/lrs) Einige Monate nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 15-Jährige in Kandel will Rheinland-Pfalz die Altersfeststellung bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen effizienter machen. Wie das genau aussehen soll, erläutern am heutigen Mittwoch 12 Uhr Integrationsstaatssekretärin Christiane Rohleder (Grüne), das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung sowie der Landkreistag in Mainz. Ministerin Anne Spiegel befindet sich derzeit im Mutterschutz und wird von Rohleder vertreten.

Der Fall Kandel hatte die Diskussion über die Altersfeststellung wieder entfacht, weil der tatverdächtige Flüchtling einem Gutachten der Staatsanwaltschaft zufolge deutlich älter ist als zunächst angenommen. Es handelt sich um den Ex-Freund des Opfers, der mittlerweile wegen Mordes angeklagt ist.

Der vermutlich aus Afghanistan stammende junge Mann soll am 27. Dezember 2017 in einem Drogeriemarkt auf die 15-jährige Mia eingestochen haben. Während er selbst angibt, zum Zeitpunkt der Tat erst 15 Jahre alt gewesen zu sein, geht die Staatsanwaltschaft aufgrund eines medizinischen Gutachtens davon aus, dass er etwa 20 Jahre alt war. Das Alter ist für den Prozess und das mögliche Strafmaß wichtig.