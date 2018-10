Von Andrea Döring

Ludwigshafen. Einer hat bei einem Arbeitsunfall seinen rechten Arm verloren, der zweite sein rechtes Bein, der dritte den halben rechten Fuß. Am Rande des Hubschrauber-Landeplatzes vor der Berufsgenossenschaftlichen Klinik (BG) in Ludwigshafen-Oggersheim genießen die drei die Sonne, rauchen und quatschen. An normalen Tagen sorgt das Starten und Landen der gelben Hubschrauber für Gesprächsstoff. Am Samstag ist in und rund um die Klinik noch viel mehr los als sonst.

Das Krankenhaus feiert sein 50-jähriges Jubiläum mit der Einweihung eines neuen Hubschrauber-Hangars und einem Tag der offenen Tür. Über 6500 Menschen nehmen die Gelegenheit wahr, die Arbeit der Klinik in sieben Themenbereichen kennenzulernen. Sie können den Rettungshubschrauber "Christoph 5" von innen bestaunen, sich als Chirurg bei einer simulierten OP versuchen, in der Teddyklinik die Abläufe im Krankenhaus kennenlernen oder den Rollstuhlparcours in der Reha-Abteilung bewältigen.

Die BG Klinik Ludwigshafen ist seit ihrer Eröffnung am 12. Oktober 1968 das Zentrum für Verbrennungskrankheiten im Rhein-Neckar-Raum. Die Wahl des Standorts fiel im Zusammenhang mit der BASF. Mittlerweile verfügt die Klinik über das modernste Zentrum für die chirurgische Behandlung schwerer und schwerster Verbrennungen in Europa. Dieses Zentrum nimmt jährlich rund 300 Patienten auf und hat auch einen Versorgungsauftrag für Brandverletzte aus dem Elsass. Zu den berühmtesten Patienten gehörte der Rennfahrer, Niki Lauda, der hier nach seinem schweren Unfall am Nürburgring im August 1976 behandelt wurde. Sechs Jahre später unterzog sich auch Phan Thi Kim Phúc, ein weltweit bekannt gewordenes Opfer des Vietnamkriegs, einem Eingriff in Ludwigshafen. Die Klinik nahm zudem unter anderem Verletzte nach der Flugschau-Katastrophe in Ramstein 1988 und der Brandexplosion bei der BASF im Jahr 2016 auf. Pro Jahr behandelt die BG Klinik mehr als 13.000 Patienten stationär und rund 30.000 ambulant. Gegenwärtig verfügt das Krankenhaus über 550 Planbetten. Die Klinik wurde 2005 von der Landesregierung zum ersten notfallmedizinischen Zentrum in Rheinland-Pfalz ernannt. Die Klinik übernimmt für die Uni Heidelberg in den Bereichen Unfall-, Hand-, Plastische- und Verbrennungschirurgie Aufgaben in Lehre, Forschung und Weiterbildung. Seit April 2017 verfügt sie über ein Mikrochirurgisches Trainingszentrum, in dem Mediziner unter fachlicher Supervision Operationstechniken üben können. Im März 2014 wurde das Reha-Zentrum der Klinik Ludwigshafen auf dem Gesundheitscampus eröffnet. Das Haus verfügt über 150 stationäre Betten und 80 ambulante Therapieplätze. Die Klinik ist seit 1973 auch der Stützpunkt des Rettungshubschraubers "Christoph 5", der 2017 zu insgesamt knapp 2000 Einsätzen abhob. Seit 2016 ist die Klinik Teil des Konzerns "BG Kliniken - Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung". adö/alb

Doch auch aktuelle Probleme wie die überfüllten Notaufnahmen kommen bei einem hochrangig besetzten Symposium auf den Tisch. "Für Patienten muss es klarer und einfacher werden, wohin sie sich im Krankheitsfall wenden", sagt der Ärztliche Direktor, Prof. Paul Alfred Grützner. Wer durch die Gänge läuft, trifft oft Menschen mit großflächigen Verbrennungen oder fehlenden Körperteilen, im Rollstuhl oder an Krücken. Doch Verzweiflung bestimmt keineswegs die Atmosphäre.

Viele der schwer gezeichneten Patienten zeigen Mut und Zuversicht. "Ich lebe noch", meint etwa ein 35-jähriger Mann, der durch einen Stromschlag seinen rechten Arm verlor. "Meinem Chef geht es seelisch viel schlechter", ergänzt er. Der habe aus Versehen den falschen Schalter umgelegt, sodass die Hochspannungsleitung, die sein Kollege reparieren sollte, noch unter Strom stand. Vor dem Elektriker liegt noch ein weiter Weg zurück ins Leben. Doch in der BG fühlt er sich gut aufgehoben. Zur Behandlung von Unfallopfern hat die 1968 gegründete Klinik einiges vorzuweisen. Vom Transport über die Akutversorgung, Operationen und im Anschluss - wenn möglich - Wiedereingliederung ins Berufsleben: Alle Etappen der Gesundung sind in der BG möglich.

"Unser Markenzeichen ist die integrative Behandlung", erklärt Grützner. "Notarzt und Reha-Mediziner nehmen an der gleichen Morgenbesprechung teil. Der Reha-Mediziner kann dann schon mal abschätzen, was in einigen Wochen auf ihn zukommt", schildert der Ärztliche Direktor den Arbeitsalltag.

Doch der ist nicht nur rosig. Nadja Anima Peter, Krankenschwester auf der Station 2 für septische Chirurgie und Betriebsrätin, klagt: "Die Gesundheitspolitik ist durch Privatisierungen und Fallkostenpauschalen so ausgerichtet, dass die wirtschaftlichen Interessen der Kliniken oft einen weit höheren Stellenwert einnehmen als die gute Versorgung der Patienten. Hier muss dringend umgedacht werden."

Sie erzählt aber auch viel Positives über ihren Arbeitsplatz: "Im Gegensatz zu anderen Kliniken haben wir beispielsweise noch einen hohen Fachkräfteanteil. Das Krankenhaus hat sich von Anfang an hohe Ziele gesetzt, und wir tun das noch heute." Hohe Ziele hat auch Besucherin Zoe Kiler. Sie möchte Ärztin werden und am liebsten in Heidelberg studieren. Unter Anleitung von Chirurgin Dimitra Kotsougiani versucht sich die 16-Jährige an einer OP am Hühnerherz.

Ganz konzentriert arbeitet sie am Mikroskop mit Faden und Pinzette. Von Kotsougiani, die in Heidelberg studiert hat, will sie viel über die Uni und die Stadt wissen. Sogar nach der Abi-Note der Oberärztin fragt sie. Die antwortet offen. Ein Anreiz, sich in der Schule anzustrengen. Doch nicht nur gute Noten, sondern auch viel Übung braucht man als Chirurg. "Es dauert drei Jahre, bis man ein kleines Blutgefäß erfolgreich nähen kann", erklärt Prof. Ulrich Kneser, Direktor der Klinik für Hand-Chirurgie.

Im Mikrochirurgischen Trainingszentrum dürfen normalerweise die Assistenzärzte üben. Die von der BASF unterstützte Einrichtung ist in Deutschland im Bereich Weiterbildung einzigartig, so Kneser. Viele Abteilungen geben Einblick in die Ausbildungs-, Arbeits- und Fortbildungsmöglichkeiten als Arzt, Physiotherapeut oder Pfleger.

In der Teddy-Klinik kann das verletzte Stofftier geröntgt, verbunden, zur Not auch operiert werden und anschließend in die Reha. Sehr wichtig ist auch das Patienten-Gespräch. In der Teddy-Apotheke gibt es noch eine mit Bonbons gefüllte Riesen-Spritze und Vitamine in Form eines Apfels für zu Hause. Die Teddy-Mamas und -Papas lernen bei dieser liebevoll gestalteten Aktion viel über die Abläufe in der Klinik.