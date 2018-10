Schwetzingen. (pol/mare) Gegen die 53-jährige Ehefrau, die Mittwochnacht ihren 55-jährigen Mann umgebracht haben soll, wurde Haftbefehl erlassen. Das teilen die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die Frau soll ihren Ehemann in der gemeinsamen Wohnung in Schwetzingen erschlagen haben. Die Polizei fand vor Ort eine mögliche Tatwaffe.

Am Mittwochmorgen hatte die Frau selbst die Polizei gerufen und wurde noch in ihrer Wohnung festgenommen. Sie wurde am Donnerstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der Vorwurf lautet auf "Verdacht des Totschlags". Die 53-Jährige hat die Tat laut Mitteilung "im Wesentlichen" eingeräumt. Das Motiv ist allerdings noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die 53-Jährige wurde schließlich in ein Gefängnis gebracht.