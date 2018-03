Heidelberg/Rhein-Neckar. (hab) "Wir wollen mehr Demokratie wagen", hatte einst Willy Brandt beim Amtsantritt als Bundeskanzler gesagt. Betriebsräte wollen diesen Satz in Unternehmen verwirklichen. "Aber zunächst einmal gibt es in Firmen keine Demokratie", sagt Gerald Nething, Betriebsratsvorsitzender von Henkel in Heidelberg und fährt fort: "In einer Demokratie entscheidet die Mehrheit. In Betrieben entscheidet das Geld."

Betriebsräte sind in erster Linie dazu da darüber zu wachen, dass Tarifvereinbarungen zumindest eingehalten werden. "Das sind die Mindestbedingungen, die festgeschrieben sind. Wenn wir mehr heraus holen können für unsere Beschäftigten, umso besser", erklärt Ralph Arns, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender der Heidelberg Druckmaschinen. Andererseits kann bei einer ökonomischen Schieflage auch einvernehmlich eine Abweichung nach unten von den tariflich festgeschriebenen Vereinbarungen akzeptiert werden. Denn der Betriebsrat ist im Betriebsverfassungsgesetz dazu aufgefordert, mit dem Arbeitgeber zum Wohl des Unternehmens und der Beschäftigten zusammen zu arbeiten. Und das klappt in vielen Fällen auch.

Zwischen dem 1. März und dem 31. Mai werden in vielen baden-württembergischen Unternehmen die Betriebsräte neu gewählt. Aus diesem Anlass wollen die Gewerkschaften noch einmal die Bedeutung dieser rund 100 Jahre alten Errungenschaft der Arbeiterbewegung vor Augen führen. Und die hat es heute leichter mit einer starken Rückendeckung der Belegschaften, sprich: hohen Wahlbeteiligungen bei den Wahlen.

Vielfach bringen Betriebsräte in den Verhandlungen mit den Unternehmensleitungen das Know-how der Mitarbeiter ein. Das führt nach Ansicht der gewerkschaftsnahen Heinz-Böckler-Stiftung dazu, dass Unternehmen mit Betriebsräten innovativer und produktiver sind als solche ohne Betriebsrat. Und den Beschäftigten geht es in solchen Unternehmen besser. Aber nur 43 Prozent der Beschäftigten sind in Baden-Württemberg durch einen Betriebsrat vertreten.

Im Sinne von Beschäftigten und Firma ist es sinnvoll, einen vermittelnden Weg einzuschlagen. Aber auch ein Entgegenkommen der Geschäftsleitungen tut beiden Seiten gut. "In Unternehmen geht ein Durchregieren einfach nicht mehr, will man die sozialen Prozesse in einer Firma produktionsfördernd gestalten", sagt Arns. Dabei sind die Aufgaben der Betriebsräte von Branche zu Branche und von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich.

Bei Kaufhof ringt man um flexible Arbeitszeiten. Mit Moonlight-Shopping und verkaufsoffenen Sonntagen hat man es hier zu tun. "Und wir arbeiten ja schon mit Skelettbesetzung", meint Maria Reynolds vom Kaufhof-Betriebsrat. Bei Druckmaschinen ging es lange um die Verhinderung von betriebsbedingten Entlassungen. "Ohne Betriebsräte würde das Unternehmen Heidelberg Druckmaschinen in dieser Form nicht mehr existieren", glaubt Arns.