Mainz/Kallstadt. (lrs/cab) Der Landesregierung in Mainz liegt bisher zwar keine offizielle Anfrage für einen möglichen Besuch von US-Präsident Donald Trump in Rheinland-Pfalz vor, wie es am Freitag hieß. Dennoch hat US-Botschafter Richard Grenell in Berlin erzählt, Trump wolle nach Deutschland kommen und auch Kallstadt besuchen, das Pfälzer Heimatdorf seiner Vorfahren. "Ich weiß nicht wann, aber er hat mir gesagt, dass er kommen und den Heimatort seiner Familie sehen will", sagte der Diplomat am Donnerstagabend.

Trumps Großeltern väterlicherseits stammten aus Kallstadt im Kreis Bad Dürkheim. Trump war noch nie dort. Ortsbürgermeister Thomas Jaworek (CDU) sagte, ihm sei kein konkreter Termin bekannt: "Sollte es sich um einen Staatsbesuch handeln, wird das Bundeskanzleramt sicher zur gegebenen Zeit auf uns zukommen."

Er erwarte aber, dass die Privatsphäre jener Menschen geschützt bleibe, die heute in den Geburtshäusern der Großeltern von Trump wohnen. Im Januar hatte US-Generalkonsul James Herman das Winzerdorf besucht. Schon diese Visite war als Vor-Tour für einen Besuch Trumps gedeutet worden.