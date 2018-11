Rhein-Neckar. (sha) "Das Berufsberatungsjahr 2016/17 ist zufriedenstellend verlaufen", stellt Wolfgang Heckmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Heidelberg, fest. "Es haben sich mehr Jugendliche bei unserer Berufsberatung zur Vermittlung und Beratung gemeldet als im Vorjahr. Eine gute Ausbildung ist die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit", weiß Heckmann. Allerdings werde es immer schwieriger für einen Ausgleich am Markt zu sorgen - es blieben wieder Ausbildungsstellen unbesetzt.

Die Gesamtzahl der bei der Arbeitsagentur zur Besetzung gemeldeten Ausbildungsstellen lag im Berichtsjahr bei 3440 Stellen und damit um 6,6 Prozent unter dem Wert des Vorjahres. Es meldeten sich 3666 Ausbildungssuchende im gleichen Zeitraum. Dies führte dazu, dass seit langem wieder auf jeden Bewerber ein offener Ausbildungsplatz kam (0,9). Dieses Verhältnis sei ein deutliches Zeichen dafür, dass der Ausbildungsmarkt für Bewerber günstig sei. Das Angebot an Ausbildungsstellen entspreche aber nicht immer der Nachfrage durch die Jugendlichen. Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen, so dass möglichst jeder Jugendliche den richtigen Ausbildungsplatz hat, sei Aufgabe der Berufsberater.

"Die Wünsche der Jugendlichen und der Bedarf auf dem Ausbildungsmarkt sind nicht immer identisch. So hatten wir für den Beruf der zahnmedizinischen Fachangestellten 53 Bewerber für 159 Ausbildungsstellen. Damit ist klar, dass wir nicht alle Stellen besetzen konnten. Umgekehrt haben sich 248 Interessenten für den Beruf Kaufmann für Bürokommunikation gemeldet, wir hatten aber nur 158 Stellen zur Verfügung. Leider findet nicht jeder in seinem Wunschberuf eine Ausbildung. Aber bei mehr als 300 Ausbildungsberufen ist es fast immer möglich, mit Hilfe unserer Berater eine gute Alternative zu finden", berichtet Elke Schwarz, Teamleiterin der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Heidelberg.

Berufsberater sowie die Fachkräfte im gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Heidelberg und der Jobcenter Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis konnten für die große Zahl der Ausbildungsstellen geeignete Jugendliche vorschlagen. Soweit erforderlich wurden auch gezielt Hilfen für Bewerber oder Betriebe eingesetzt. In Gesprächen mit Verantwortlichen in Betrieben sei es auch immer wieder gelungen, gewisse Schwierigkeiten und Hürden abzubauen oder zu überwinden und damit auch Ausbildungssuchenden weiterzuhelfen, die zunächst nicht in vollem Umfang den betrieblichen Vorstellungen entsprachen.

Jugendliche, die 2018 eine Ausbildung beginnen möchten, können sich bereits jetzt bei der Berufsberatung melden. Denn in verschieden Bereichen beginnen Arbeitgeber bereits die Azubis für das nächste Jahr zu suchen.