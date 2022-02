Von Noemi Girgla

Region. Personalmangel, unregelmäßige Arbeitszeiten, Überlastung, schlechte Bezahlung: Das sind die Worte, die derzeit mit Pflegeberufen in Verbindung gebracht werden. Dennoch sind die Ausbildungszahlen in den vergangenen Jahren gestiegen. Doch was bringt junge Menschen dazu, trotz solch vermeintlicher Aussichten eine Ausbildung in der Pflege zu beginnen?

Nadine Schmitt ist 21 Jahre und im ersten Lehrjahr zur Pflegefachfrau. Sie arbeitet in einem Heidelberger Altenheim und ärgert sich ungemein darüber, dass in den Medien überwiegend negativ über ihren Berufszweig berichtet wird. "Alles wird immer schlechtgeredet, nie spricht man darüber, wie schön und erfüllend dieser Beruf ist." Eine Einschätzung, die auch Kira Stein (21) und Benjamin Schmidt (28) teilen. Im Gegensatz zu Nadine haben die beiden ihre Ausbildung in den Neckar-Odenwald-Kliniken fast abgeschlossen. Im Juli beginnen ihre Examensprüfungen als Gesundheits- und Krankenpfleger.

Hintergrund > Rund 4,1 Millionen Pflegebedürftige gibt es in Deutschland. Sie leben in 15.400 Heimen oder werden von einem der insgesamt 14.700 ambulanten Pflegedienste betreut. Dazu kommen fast 20 Mio. Patienten, die jedes Jahr in den Krankenhäusern behandelt und gepflegt werden. > Etwa 1,41 Millionen Pflegekräfte stehen dem gegenüber. Gut zwei Fünftel arbeiten in Pflegeheimen (593.000), etwa ein Viertel in ambulanten Pflegediensten (361.000) sowie gut ein Drittel im Pflegedienst in Krankenhäusern (458.000). Dabei sind sie häufiger rund um die Uhr im Einsatz als die meisten anderen Erwerbstätigen. Schicht- und Wochenendarbeit verlangen ihnen viel ab. 74 Prozent der Kranken- und 79 Prozent der Altenpfleger arbeiten regelmäßig am Wochenende. Die unregelmäßigen Arbeitszeiten könnten mit ein Grund dafür sein, dass die Teilzeitquote in Pflegeberufen deutlich höher ausfällt als bei den Erwerbstätigen insgesamt. > Etwas mehr als ein Drittel (37 %) aller Krankenpflegerinnen und -pfleger sind in Teilzeit beschäftigt, unter den in der Altenpflege Tätigen war es nahezu jeder zweite (46 %). Zum Vergleich: Über alle Berufsgruppen hinweg lag die Teilzeitquote bei 29 Prozent. Vor allem dürfte die höhere Teilzeitquote aber dem Umstand geschuldet sein, dass vier von fünf Pflegekräften Frauen sind (79 %) – diese arbeiten allgemein aus vielfältigen Gründen häufiger in Teilzeit als Männer. > Im Durchschnitt 3578 Euro brutto im Monat verdienen Gesundheits- und Krankenpfleger laut dem Statistischen Bundesamt. Die durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste für vollzeitbeschäftigte Fachkräfte in Krankenhäusern und Heimen, zu denen auch Pflegefachkräfte zählen, sind in den vergangenen zehn Jahren um rund ein Drittel gestiegen. Fachkräfte in Pflegeheimen kamen auf durchschnittlich 3363 Euro, jene in Altenheimen auf 3291 Euro. Insgesamt verdienten alle drei Gruppen im Jahr 2020 erstmals mehr als Beschäftigte mit vergleichbarer Qualifikation in der Gesamtwirtschaft . Aber: Für an- und ungelernte Pflegekräfte fallen die durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste deutlich geringer aus. > Insgesamt 71.300 Menschen begannen im Jahr 2019 eine Ausbildung in einem Pflegeberuf. Das waren acht Prozent mehr als im Vorjahr und 39 Prozent mehr als 2009. Insgesamt 44.900 Nachwuchskräfte schlossen 2019 ihre Ausbildung in einem Pflegeberuf erfolgreich ab – auch hier gab es einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr (plus drei Prozent) und im Zehnjahresvergleich (plus 25 Prozent). > 15.500 ausländische Abschlüsse in der Gesundheits- und Krankenpflege wurden allein 2019 anerkannt – 49 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Im Vergleich zum Jahr 2013 – dem ersten Jahr seit Start der Erhebung – hat sich die Zahl mehr als versechsfacht. Text: Caspar Oesterreich

Allen drei ist es ein Anliegen, das – in ihren Augen zu unrecht – schlechte Image ihres Berufs zu verbessern. "Das Bild der typischen Krankenschwester, das in vielen Köpfen noch präsent ist, ist längst überholt. Da hat sich viel verändert", berichtet Kira Stein. Es sei viel mehr als nebendran zu sitzen und zu waschen. "Deshalb darf man den Beruf nicht nur oberflächlich betrachten, sondern muss aufzeigen, wie vielfältig er ist", befindet sie. Kira wünscht sich mehr Aufklärung bei jungen Leuten, die Möglichkeit, schon vor dem 16. Lebensjahr ein Praktikum im Bereich der Pflege machen zu können. "Das könnte so manche Hürde senken."

Dabei war für keinen von ihnen die Pflege-Ausbildung die erste Berufswahl. Eher zufällig kamen sie auf den Geschmack. Nadine begann nach ihren Hauptschulabschluss zunächst eine Lehre als Konditorin, die sie aus gesundheitlichen Gründen jedoch nicht fortsetzen konnte. Kira schrieb sich an der Uni ein, begann ein Jura-Studium und merkte schnell, dass es sie nicht erfüllte. Benjamin ist gelernter Fleischer und übte diesen Beruf auch sieben Jahre aus, bevor er sich beruflich neu orientierte.

Gemeinsam haben die Auszubildenden, dass sie mit Menschen arbeiten, einen wertvollen Beitrag leisten und helfen wollten. Während Benjamin und Kira durch ein zweiwöchiges Praktikum überzeugt wurden (Kira: "Ich wusste sofort: Das will ich machen."), engagiert sich Nadine schon lange ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz. Da für die Ausbildung ein Realschulabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung vorausgesetzt wird, machte sie zunächst eine einjährige Ausbildung zur Altenpflegehelferin, um "examiniert" ins erste Lehrjahr zur Pflegefachfrau zu starten. "Der Unterschied liegt darin, dass die Helfer weniger dürfen. Ein gutes Beispiel ist: Helfer dürfen zwar Tabletten verteilen, aber nicht richten. Das ist den Fachkräften vorbehalten", erklärt sie.

Im Gegensatz zu Kira und Benjamin erlernt Nadine nicht einen spezifischen Pflegeberuf, sondern wird im Zuge ihrer Ausbildung in verschiedene Sparten hineinschnuppern. "Seit 2020 gibt es die ,Generalistische Pflegeausbildung’, die die bisherigen Ausbildungen der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege verbindet", erklären die Auszubildenden. Während Kira und Benjamin alle Stationen des Krankenhauses durchliefen, wird Nadine zwar die meiste Zeit im Altenheim tätig sein, aber auch Einblicke in die Kinderpflege, das Krankenhaus, die Psychiatrie und Ambulante Pflegedienste erhalten.

Die Ausbildung ist anspruchsvoller und vielschichtiger als ich sie mir vorgestellt habe", erzählt die angehende Pflegefachfrau. Nicht nur in Hinsicht auf den Lernstoff. "Man kümmert sich nicht nur um den Körper, sondern auch um die Psyche der Menschen, braucht Empathie, Menschenkenntnis, Verantwortungsbewusstsein und medizinische Kenntnisse. Vor allem aber muss man gleich am Anfang lernen, nach der Arbeit abzuschalten und nichts mit nach Hause zu nehmen", erläutert sie. Denn natürlich müsse man sich bewusst machen, dass der Tod eben auch zum Beruf gehöre.

Neben der Dankbarkeit, die sie von den Heimbewohnern erfährt, merkt Nadine auch, wie viel Selbstbewusstsein sie durch die Ausbildung erlangt. Ein wichtiger Punkt findet Kira: "Junge Leute müssen spüren, was der Beruf mit einem macht. Wie es sich anfühlt, wenn man Menschen hilft. Das ist etwas Besonderes." Darauf müsse man sich einlassen, Offenheit und Selbstvertrauen mitbringen. "Das eigene Selbstvertrauen, gibt auch dem Gegenüber Sicherheit, wenn er merkt, dass du weißt, was du tust."

Das Wissen darum, "was zu tun ist", bekommen die Pflegeschüler nicht nur in der Praxis, sondern auch in umfangreichen Theoriemodulen vermittelt. "Ich habe die Ausbildung tatsächlich etwas unterschätzt", gesteht Benjamin. Er habe nicht damit gerechnet, dass alles so "professionell" sei, habe keine Vorstellung davon gehabt, dass es so viele Konzepte und Anhaltspunkte gebe, nach denen sich die Pflege ausrichte. "Wir übernehmen ja auch auch viele medizinische Tätigkeiten, die von den Ärzten an die Pflegerinnen und Pfleger delegiert werden", erläutert er. Kira ergänzt: "Das ist mehr als nur Basiswissen." Es sei ein riesengroßes Feld. "Was wir lernen, geht bis auf die Zellebene. Vor der Ausbildung hatte ich noch wie was vom Aufbau der Zellen gehört. Aber das ist alles machbar, wenn es einem Spaß macht, und man sich drauf einlässt", konstatiert Benjamin.

An einem Punkt kommen sie jedoch alle nicht vorbei: Es gibt trotz steigender Ausbildungszahlen zu wenig Fachkräfte. "Es wurden auch schon Stationen geschlossen und das Personal auf andere Bereiche verteilt", weiß Benjamin. Ebenso hätten die Azubis auch außerplanmäßig auf anderen Stationen aushelfen müssen. "Die Schüler wurden schnell zur Vollkraft", blickt Kira zurück. Auch wenn ihr das viel gebracht habe, sollte das eigentlich nicht so sein. Die junge Frau weiß, wovon sie spricht. Momentan ist Kira auf einer Corona-Station eingesetzt. "Die Pandemie hat uns selbstständiger gemacht. Auf der Corona-Station arbeiten wir alleine und machen bestimmt mehr, als wir ansonsten in der Ausbildung gemacht hätten. Alles muss genau geplant sein, allein schon, weil man nicht beständig die Schutzkleidung an und wieder ausziehen kann. Aber wir kriegen die Situation gut hin", befindet sie.

Mit einem Vorurteil möchten die Azubis aufräumen: "Im Gegensatz zu anderen Ausbildungsberufen wird dieser ordentlich vergütet", stellen Nadine und Benjamin fest, die den direkten Vergleich haben. "Auch nach der Ausbildung ist der Verdienst nicht schlecht", meint Kira. Was jedoch auf so manchen abschreckend wirke, sei das Verhältnis zwischen Arbeitseinsatz und Bezahlung. "Wir wirken in jedem Feld mit, müssen ständig den Überblick haben und sind die ersten an der Front", erläutert sie. Da wäre es schön, etwas mehr Anerkennung zu bekommen. "Der Applaus zu Anfang der Pandemie hat nur kurz angehalten. Ich dachte zunächst: Jetzt tut sich was. Das ist aber schnell wieder abgeflaut."

Idealismus muss man in der Pflege schon mitbringen, dennoch ist sich Kira sicher, dass jeder in dem Beruf Erfüllung finden kann. "Es gibt so viele Möglichkeiten. Man kann aktiv in der Pflege bleiben, Beratungstätigkeiten übernehmen, ins Büro oder zur Krankenkasse gehen. Mit dieser Ausbildung wird man nicht arbeitslos." Wichtig sei aber, auf sich aufzupassen. "Selbstpflege ist ebenfalls Bestandteil der Ausbildung", verraten Kira und Benjamin. "Wenn man älter wird, kann man auf Stationen ohne Nacht- oder Wochenenddienste wechseln."

Das liegt für die drei aber noch in ferner Zukunft. Während sich laut Kira und Benjamin die meisten Absolventen auf die "Normalstation", den internistischen/chirurgischen Bereich bewerben, wollen beide gerne in der Notaufnahme oder auf der Intensivstation arbeiten. Auch bei Nadine kristallisiert sich schon eine Präferenz heraus: "Mir liegt die Arbeit mit Demenz-Patienten. Das kann nicht jeder, aber ich fühle mich dabei sehr wohl."

Nadine, Kira und Benjamin hoffen, mehr junge Menschen für eine Ausbildung in der Pflege begeistern zu können. "Durch die Pandemie ist der Beruf stärker in den Fokus gerückt. Wer weiß: Wenn mehr Nachwuchs und somit Unterstützung kommt, kommen vielleicht auch die zurück, die belastungsbedingt ausgeschieden sind ..." Sie möchten aufklären: Damit sich das Bild in manchem Kopf möglicherweise doch noch wandelt.