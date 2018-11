Bensheim/Fürth. (pol/van) Ein Schlag gegen den Drogenhandel ist den Beamten gelungen, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen am heutigen Freitag mitteilen.

Bei Durchsuchungen am vergangenen Sonntagabend eines Auto sowie mehrerer Wohnungen im Bereich Bensheim und Fürth entdecken die Ermittler unter anderem über fünf Kilogramm Marihuana, mehr als eineinhalb Kilogramm Amphetamin, ein Kilogramm Haschisch, rund 130 Gramm Heroin und andere verdächtige Substanzen, eine Schreckschusswaffe und 14 Kilogramm Streckmittel. Außerdem fanden sie ein Labor für die Herstellung von Amphetaminen sowie insgesamt rund 25.000 Euro Bargeld.

Bei einer zweiten Durchsuchung am gestrigen Donnerstag waren die Beamten weiter fündig: Rund 700 Gramm Marihuana, 150 Gramm Amphetamin, 15 Gramm Kokain, eine Schreckschusswaffe, 20.000 Euro sowie ein verbotenes Nunchaku wurden sichergestellt. Ziel waren neun Wohnungen an der Bergstraße sowie im hessischen Ried von mutmaßlichen Dealern im Alter zwischen 18 und 32 Jahren gewesen.

Der Hauptverdächtige, ein 27-Jähriger aus Bensheim, sowie drei seiner Gehilfen und Abnehmer im Alter 20, 21 und 28 Jahren befinden sich seit Montag wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern weiter an.