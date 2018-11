Bensheim. (pol/van) Gleich zwei Autos - einen Opel Astra und einen Opel Zafira - haben Langfinger im Laufe des vergangenen Wochenendes geklaut. Das berichtet die Polizei.

Die Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz eines Autohauses in der Robert-Bosch-Straße abgestellt worden. Zwischen 14 Uhr am Samstag und 7 Uhr am frühen Montagmorgen sollen die Kriminellen in das Gelände eingedrungen sein und die Fahrzeuge geknackt haben. Anschließend suchten sie das Weite. Nach derzeitigen Ermittlungen der Beamten dürften die Unbekannten zwei zuvor entwendete Kennzeichenpaare - HP-LK 74 und ERB-MC 107 - an den Autos angebracht haben.

Das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen. Wem sind verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen? Hinweise gehen an die Rufnummer 06252/706-0.